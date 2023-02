La respuesta de Darín a Messi más un bonus track

Y le brindó flor de apoyo, soñando con la tercera estatuilla de este tipo para nuestro país (anteriomente la obtuvieron La Historia Oficial y el Secreto de sus Ojos). Horas más tarde llegó la respuesta de Ricardo Darín, protagonista de la peli.

"Qué gran película Argentina, 1985 con @ricardodarínok y nominada al Oscar", escribió Leo en sus historias de Instagram y compartió, además, una foto de una escena del film, en la que se puede ver a los dos actores principales Darín y Peter Lanzani. "Vamos por el tercero", agregó el 10. Claro, todavía con la fiebre post consagración en Qatar 2022, la Pulga le mandó un guiño mundialista a la exitosa película dirigida por Santiago Mitre.

También a través de redes sociales, Bombita le agradeció al capitán de la Selección. "Otra muestra de tu gran generosidad. Emociona tanta sencillez. Siempre fuiste así y te conozco desde que tenias 17, ya se sentía. @leomessi Gracias! Vamos Argentina! 🇦🇷 #argentina1985", escribió Ricardo en su Instagram.

LA RELACIÓN ENTRE MESSI Y DARÍN

Ricardo y Leo se conocen desde hace años. Fanáticos del actor, Jorge, Celia (padres de Messi) y el propio futbolista supieron ir a verlo al teatro en más de una ocasión. Lo mismo se repitió ya cuando el 10 estableció su relación con Anto Roccuzzo. Se forjó una suerte de amistad y el propio Darín, además de compartir almuerzos o cenas, ha ido a la casa del astro en España.

Hace seis años, en pleno programa de Susana Giménez, el reconocido artista contó una vieja anécdota entre ambos, justo cuando él se encontraba en Barcelona promocionando un trabajo fílmico. "Estaba con una chica de prensa que me había acompañado en Barcelona, habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer durante el día y en un momento nos toca una entrevista en una radio, era un programa deportivo. En un momento el conductor nos pregunta por mi amistad por Messi, ahí aclaré que no éramos amigos, que nos conocíamos, que había venido al teatro y que habíamos ido a comer juntos con su familia. Él era muy chiquito, tenía 19”, arrancó.

Al salir de la entrevista, la encargada de prensa le insistió a Darín por su relación con Messi y él la relativizó, pero sin ánimo de agrandarse. Al contrario, no quería aprovecharse de la fama de La Pulga. Acto seguido, en plena noche catalana, Bombita relató que se dispusieron a buscar un medio de transporte para volver al lugar donde estaban hospedados. E increíblemente ocurrió algo inesperado...

"Entonces salimos a Paseo de Gracia y no había nadie. Era de noche, no encontrábamos taxi y no teníamos cómo volver al hotel. En ese momento escucho un 'Ricardo' en pleno boulevard. Era Messi, solo en una camioneta. Me había conocido de espalda. La mujer no lo podía creer, pensaba que era una cámara oculta. Messi nos llevó al hotel", recordó el protagonista de 9 Reinas y La Odisea de los Giles, entre tantas películas.

