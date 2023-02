Matías Alé le dio un consejo a Fede Bal tras sus infidelidades

Si bien Matías Alé se encuentra bastante alejado de los escándalos mediáticos que atravesó en el pasado, siempre está dispuesto a hablar aunque en esta ocasión no haya nada que lo involucre directamente a él.

El actor ha tenido muchas relaciones tormentosas, aunque la más recordada fue el profundo vínculo sentimental que lo unió a Graciela Alfano, uno de sus grandes amores, según él mismo reveló. Con casi dos décadas y media de diferencia de edad entre los dos, lograron afianzar una relación más allá de la opinión de la gente, que no daba mucho por esa pareja. “Como siempre les digo, siempre que me preguntan por ella... Les digo que ha sido el gran amor de mi vida”, expresó Alé en el programa radial que llevaba adelante en Córdoba, refiriéndose a quien fue su mujer durante 10 años.

Cabe recordar que el actor atravesó un momento muy duro cuando su salud le jugó una mala pasada en el 2015. Matías tuvo un brote psicótico que lo llevó a permanecer internado durante un tiempo en una clínica psiquiátrica. Su mayor sostén en ese momento fue su mamá, Elena, quien lo asistió permanentemente junto a sus dos hermanos y muchos amigos. Al año siguiente, tuvo otra crisis por la que estuvo otra vez internado. “Mi mamá me acariciaba la frente hasta que yo me dormía. Sin ella no hubiera sido posible estar bien”, confesó el actor en una oportunidad al referise a ese difícil momento de su vida.

“Yo la amo, ella lo sabe. Es la persona más importante de mi vida, con mi hermano. Y mis amigos. Que no se fueron”, señaló Matías a modo de agradecimiento a Elena. “Cuando yo estaba internado, los días de visita eran los miércoles y los domingos. Ella me venía a ver, y teníamos una hora y media de visita, pero cuando se iba, la clínica cerraba las puertas. Yo lo único que quería era que llegue de nuevo el miércoles”, había relatado.

En esta ocasión, Matías concedió una entrevista para Socios del Espectáculo, el ciclo de El Trece, y se animó a hablar del tema de Fede Bal, quien producto de sus infidelidades se separó de su pareja Sofía Aldrey en medio de un escándalo mediático que involucró a muchas mujeres del medio artístico, entre ellas a Claudia Albertario y a Estefi Berardi.

Ellos son amigos e, incluso, Matías reemplazó unos días a la mamá de Fede, Carmen Barbieri, el año pasado en su programa Mañanísima, por Ciudad Magazine.

En la charla con la cronista de Socios del espectáculo, Matías se confesó: ““Yo nunca me encasillé como galán, tuve grandes amores, y también tuve mucha enseñanza. Hoy tal vez las cosas las tomo desde otro lugar, de otra manera”. Luego, al consultarle sobre la situación de Federico, el actor fue sincero. “No me quiero comparar con Fede, él tiene su historia, ayer me lo crucé justo en la calle, él estaba saliendo de la cochera y yo estaba entrando, me saludó siempre muy afectuosamente. Yo no puedo opinar, no doy consejos, lo que sí podría hacer es hablarle desde mi experiencia. Si yo hoy tuviera la posibilidad, no le hablaría a Fede, le hablaría a Matías de la edad de Fede y le diría un montón de cosas para enseñarle de alguna manera a no lastimar, a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, a pensar que la otra persona también puede sufrir, porque después todo eso te vuelve, y a mí me pasó. Después me ha vuelto todo eso que hice mal, igual ya es pasado. Pero digo si yo hoy le pudiera hablar a Matías de hace 10 años, le diría un montón de cosas”, expresó.

