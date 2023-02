Durante la visita a la Sociedad Rural de Río Gallegos, la mandataria provincial fue acompañada por los ministros de Gobierno, Leandro Zuliani; de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; de Desarrollo Social, Belén García; de la Igualdad e Integración, Agostina Mora. Además estuvo presente, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza. Previo al acto de inauguración de esta nueva instancia de la Exposición Rural, Industrial y Comercial de Río Gallegos, la Gobernadora llevó adelante un recorrido por los distintos stands y espacios de la muestra, acompañada por el presidente de la institución Enrique Jamieson.

En ese marco, la gobernadora Alicia Kirchner se dirigió a los presentes, expresando en el inicio de su discurso que escuchó atentamente cada uno de los requerimientos realizados. “Conocemos muchos de los problemas que se dan y todos los días trabajamos por una Santa Cruz que pueda brindarles oportunidades a todos y todas. La situación del campo en la Patagonia es difícil. A través de los años hemos visto cómo se deterioraron los suelos y cómo muchos establecimientos tuvieron que cerrar. Realmente esto es muy preocupante”, expuso. En ese sentido, agregó: “El impacto del cambio climático se ve en estos suelos. El mismo no solamente afecta al campo sino que lo hace con distintos sectores de la producción. Estamos atentos y creo que este tema de trabajar en una integración interinstitucional, es quizás la salida más importante. Es para equilibrar y dialogar de la manera que lo hacemos y buscar las distintas alternativas”.

Continuando con su alocución, Alicia Kirchner se refirió a los distintos temas que la preocupan. “Uno de esos temas, es el agua o recursos hídricos. A través del Consejo Agrario Provincial, estamos ejecutando un plan de inversión para hacer pozos de agua. No es la solución pero de eso se hace cargo del Estado y de a poco en la medida que pueda cada productor, lo irá devolviendo. Está en manos del CAP, di las directivas y vamos a poner todo el esfuerzo para que salga lo mejor. Tenemos esa disposición. Otro tema que no se abordó es la salud rural, sobre el mismo se presentó un proyecto que ya fue aprobado por decreto de Salud Rural para toda la provincia. Vamos a llegar a cada campo, sobre todo en época de frio y nieve, donde hay productores y obreros que quedan aislados. Con este programa de salud rural vamos a llegar a todos lados”, detalló. A la vez, focalizó su atención en otro aspecto como la conectividad. “Hay más o menos 620 establecimientos ganaderos en la provincia. Algunos lograron la conectividad por sus propios medios. En este momento, le pedí a presidente del CAP que haga un censo de cuantos establecimientos rurales tienen o no conectividad, porque es fundamental. Defiendo permanentemente este suelo y veo que con todo el avance que se hizo a nivel tecnológico, entiendo que el mismo tiene que estar también en nuestros campos. Una vez que finalice el relevamiento vamos a ver como funcionalizamos la conectividad rural”, subrayó.

En otro tramo de su alocución, la mandataria provincial hizo alusión al plan de manejo sustentable del guanaco. Al respecto, precisó que se viene con algunos aciertos y otros desaciertos. “Contamos con un plan de manejo sustentable y sostenible a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, al cual hay que hacerle algunos ajustes pero el mismo está encarado. Así como defiendo las especies exóticas, entiendo lo que es la problemática del guanaco y, además, tiene muchas virtudes como por ejemplo en lo que hace a la lana. Está valorada por el CONICET”, consideró.

“Con la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba se encaró el programa Santa Cruz Produce que también llega al sector agropecuario en la compra de vientres”, sostuvo.

Antes de finalizar con sus discursos, Alicia puso especial énfasis en anuncio muy esperado por los presentes en relación a la situación del campo. “Se está esperando una medida inmediata y es la emergencia agropecuaria. En el Decreto N°0185 está declarada la emergencia agropecuaria para la provincia. En la Patagonia, más específicamente en Santa cruz tenemos distintos sectores y el Gobierno quiere estar presente en cada uno de ellos. Con algunos nos resulta más fáciles realizar las cosas, con otros al reunir otras complejidades nos superan como provincia, pero las tomamos, nos las dejamos caer en el pozo del olvido.

En esto, los patagónicos con nuestra identidad hemos aprendido a hermanarnos. Por eso, discuto tanto el federalismo y nunca bajamos los brazos”, manifestó.

“Abracemos esta Santa Cruz, las oportunidades que tenemos y que cada problemática que tienen los distintos sectores la abrazo como una política pública”, concluyó.

En la oportunidad, también se hicieron presentes, el intendente Pablo Grasso; el presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de Federaciones Institucionales Agropecuarias de Santa Cruz, Sebastián Apesteguía; legisladores nacionales y provinciales, concejales y secretarios municipales, personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, funcionarios nacionales y provinciales, productores, socios de la Rural, público en general.

Fuente: AMA Santa Cruz