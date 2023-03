La Cámara de Diputados debatió este martes en una sesión especial, a pedido del bloque del Frente de Todos (FdT), el proyecto de moratoria previsional que permitirá resolver la situación de unos 800 mil trabajadores y trabajadoras en edad de jubilarse que no cuentan con el total de aportes realizados y otro que crea un programa de digitalización de las historias clínicas para todo el país.

Con 134 votos a favor, 107 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el proyecto de ley de moratoria previsional. El Frente de Todos obtuvo quórum con la presencia del Frente de Izquierda-Unidad, del bloque Provincias Unidas -con legisladores de Misiones y Río Negro- y del Interbloque Federal, de santafesinos y bonaerenses. Precisamente con los votos de esas bancas, junto a los diputados referenciados con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, la propuesta fue sancionada.

Máximo, Milei, Vidal: ¿Qué dijeron los diputados en el debate?

Durante la sesión, que incluyó cruces directos entre legisladores oficialistas y de Juntos por el Cambio y entre diputados de La Libertad Avanza y del Frente de Izquierda-Unidad, se transparentó las disidencias de los modelos previsionales que conviven en los bloques de la Cámara.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó que "pasaron casi 20 años en Argentina y el camino de la inclusión previsional, y el camino del Plan de Pago Previsional, es un camino que todavía ofrece alternativas, este proyecto es un paso modesto pero muy importante para seguir avanzando". Su predecesor, Máximo Kirchner, manifestó que “ninguna jubilada ni ningún jubilado origina el déficit fiscal, el Estado invierte en sus habitantes, son argentinos y argentinas que necesitan de su presencia”.

Por su parte, Juntos por el Cambio emitió un documento minutos antes del debate, en donde señalaba que se opondría a lo que consideraba "la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados". "Nuestra propuesta es avanzar en una reforma que sea auténticamente inclusiva y sostenible para que todos los mayores puedan recibir beneficios sin necesidad de excepciones o parches", agregaron.

En esa línea, la diputada María Eugenia Vidal sostuvo que "difícilmente cuidemos a nuestros jubilados si los seguimos endeudando a costa de ellos, entonces no solo no es un nuevo derecho, sino que además no mejora la situación ni de los asalariados, ni de los propios jubilados”. Posteriormente, Ricardo López Murphy entendió que "este sistema está mal diseñado. Voy a votar en contra porque hay una incapacidad para resolver los problemas y esto explica por qué se van los capitales y los jóvenes del país”.

Al momento de tomar la palabra, Javier Milei apuntó que "si sumamos jubilados sin aportes al descalabro, el sistema va a seguir generando déficit fiscal". Luego, agregó que "este tipo de cosas constituyen un desastre. Es una estafa a los jubilados de hoy, pero también a las generaciones futuras. Si seguimos así vamos a hacer cada día un país más miserable"

Finalmente, Rominá del Plá, cuyo bloque acompañó el proyecto, intervino afirmando que "estamos en esta sesión por el compromiso que tenemos con casi un millón de víctimas de haber sido explotadas mediante el trabajo en negro consentido por el Estado, por todos los gobiernos, de ambas orillas de la falsa grieta. Hoy dimos quórum por la moratoria previsional pero el robo a los jubilados continúa".

Ley de moratoria previsional: punto por punto del proyecto

La propuesta, presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008 inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Cada mes, los trabajadores en edad de jubilación que no cuentes con los aportes necesarios tendrán que pagar una cuota de la moratoria para poder comenzar a cobrar su prestación.

La cuota se calculará como un porcentaje (basado en el componenteprevisional) sobre la remuneración mínima imponible y podrán comprar años hasta 2008. Los ingresos en concepto de cuota componen los recursosde aportes y contribuciones que se destinan a ANSES.

Según estimaron desde ANSES, en 2023, alrededor de 620.000 personas podrían jubilarse, con erogaciones netas de 278.086 millones de pesos.

FUENTE: Ámbito.