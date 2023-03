El Gobierno oficializó el pago del refuerzo de $15.000 a jubilados y pensionados

El Gobierno oficializó hoy el pago del refuerzo previsional de $15.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos jubilaciones mínimas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 105/2023 y tendrá vigencia para los meses de marzo, abril y mayo hasta tanto se fije el nuevo ajuste.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo de forma progresiva hasta $5.000 mensuales para quienes perciban hasta dos haberes mínimos.

Podrán acceder a este ingreso adicional las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen a:

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Este ingreso es complementario al aumento del 17,04% que se otorgó al sector a partir de la Ley de Movilidad Jubilatoria con los haberes de marzo. De esta forma el haber mínimo para jubilados y pensionados quedó en $73.665, aunque, el monto original es de $58.665.

El Gobierno nacional viene implementando desde hace varios meses los bonos de refuerzos como herramienta para mejorar los ingresos de la clase pasiva para compensar el salto inflacionario que erosionó el poder adquisitivo.

Esta política se mantendría en los próximos ajustes de haberes hasta el cambio de Gobierno y pondrá en una encrucijada a la nueva administración que deberá decidir volver a los pagos puros o buscar una alternativa a los refuerzos extraordinarios dado que, en caso contrario, los jubilados y pensionados sufrirán un descenso en sus ingresos de bolsillos en el momento de la transición.

FUENTE: Ámbito.