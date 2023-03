En la inauguración del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández criticó con dureza a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Judicial. En lo que fue el último discurso ante el Congreso de su mandato iniciado en 2019, Fernández resaltó que la Corte se entrometió en cuestiones presupuestarias del gobierno al resolver a favor de la Ciudad en el caso de los fondos coparticipables y tomó "por asalto el Consejo de la Magistratura". Defendió a CFK por la persecución que sufre en el caso Vialidad e hizo una referencia implícita al caso del viaje a Lago Escondido y a la filtración de presuntos chats que involucran al ministro porteño Marcelo D’Alessandro y a Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano. El presidente y el vice del alto tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, habían concurrido al Parlamento y lo escucharon impávidos.

“Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”, cuestionó a la Corte el primer mandatario y defendió el juicio político que impulsa contra los jueces Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Fernández resaltó cómo la Corte se extralimitó en su funciones al resolver a favor del gobierno porteño en el caso de los fondos coparticipables: “Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos”, resaltó alzando la voz mientras la oposición lo criticaba. “Es un enorme honor que usted me insulte diputado Iglesias”, le dijo al diputado de JxC Fernando Iglesias, que lo cruzó a viva voz.

Luego, el Presidente dijo que “si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, añadió. Y preguntó: “¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”. Fue uno de los momentos más efusivos de su alocución.

El Presidente también defendió a CFK por la persecución que sufre en el caso Vialidad, en el que fue condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos, e hizo una referencia implícita a la filtración de presuntos chats que involucran a al ministro porteño Marcelo D’Alessandro y a Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano. Fundamentalmente, se enfocó en el viaje a la mansión de Joe Lewis que hicieron jueces federales, funcionarios porteños y un exespía que fueron invitados por dos altos ejecutivos del Grupo Clarín. En esa línea, señaló: “Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”. Y agregó: “Miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, señaló el jefe de Estado. Y puso ejemplos concretos como la medida cautelar a favor del Grupo Clarín que le permite seguir aumentando las tarifas a pesar de que el Gobierno lo había regulado: “Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo”, indicó Fernández.

Respecto al juicio político que se les sigue a los cuatro ministros supremos, remarcó: “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y apuntó al macrismo: “Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”.

Con Rosatti y Rosenkrantz en el Parlamento, recordó: “Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto”. Esos dos ministros de la Corte son los que fueron designados por el expresidente Mauricio Macri por decreto algo que luego debió modificarse por el escándalo que generó.

Finalmente, cerró el apartado judicial: “Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política”.

