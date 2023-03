En el CAPS “Fernando Peliche” se realiza la promoción de testeos de HIV de manera confidencial y gratuita. El estudio puede llevar tan sólo 15 minutos y es de vital importancia. Los motivos y todo lo que tenés que saber

La importancia de los chequeos médicos

"Cuanto más precoz es el diagnóstico, es mejor para su tratamiento", así lo dijo el Dr. Néstor Murray en diálogo con EL MEDIADOR.

Además, el especialista agregó: "Hoy es excepcional escuchar que hoy alguien se muere de SIDA, hoy se muere con SIDA, no como sucedia hace años atrás".

"Es importante el diagnóstico precoz, porque no solo me tengo que cuidar a mi, sino a la sociedad. El diagnóstico precoz es para mejorar la calidad de vida y perspectiva del paciente que tiene SIDA. Hoy uno se muere con SIDA y no como consecuencia del SIDA", concluyó.

¿Qué es el HIV?

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

¿Cómo se transmite?

El virus se puede transmitir mediante el contacto con la sangre, el semen o los fluidos vaginales infectados. Al cabo de pocas semanas de la infección con el VIH, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego, la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga.

Algunos datos

Más de 40 millones de personas han muerto de SIDA desde que comenzó la epidemia, a principios de la década de 1980.

Recientemente, un hombre de 53 años de Alemania se curó del HIV después de recibir un trasplante de células madre en 2014, según los hallazgos publicados en Nature Medicine. Los investigadores aseguran que se trata del quinto en curarse del virus, que afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo, después de recibir el procedimiento.

Un dato no menor. En Argentina, el 30 % de los pacientes recibe los resultados de manera tardía. Es por ello que, la Fundación Huésped destaca la importancia de incluir el test de VIH en los chequeos médicos de rutina.