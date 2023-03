"Seguimos trabajando como en los anteriores partidos, el tema de la presión, que cambia según el rival... Corregimos varias cosas del partido con Racing y nos preparamos para un gran encuentro", expresó el 10, de gran arranque de temporada (dos goles en cinco partidos) tras un 2022 marcado por las lesiones.

Por eso, a pesar de que River no atraviesa un presente, con muchos errores defensivos y falta de eficacia en la delantera, Pepo no se confía y destacó las virtudes de la Banda: "River siempre es un rival complicado, con grandísimos jugadores. Vienen de una derrota, tienen un muy buen equipo, pero preparamos lo nuestro que es lo más importante", agregó en charla con TyC Sports.



Más allá del lamento porque "con Racing podríamos haber empatado tranquilamente y no nos llegaron mucho a pesar de que tuvieron más la pelota", se ilusionó con volver al triunfo en la Fortaleza y le dejó un mensaje a los hinchas. "Vamos a dejar todo para hacer un gran partido. Ojalá podamos ganar en casa", cerró.

FUENTE: TYC SPORTS