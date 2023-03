Con el partido en su agonía, el Globo se apuraba para poder ganar ante su gente y ahí se armó. Con el objetivo de reponer el juego, Santiago Hezze le fue fuerte a Bareiro, que estando en el césped quedó enroscado con la pelota, y fue el detonante. A partir de ese momento volaron manotazos, empujones, agarrones y de todo.

El primero que reaccionó ante la agresión del volante de Huracán fue el Perrito Barrios, quien le fue a disputar la pelota y se dieron los primeros empujones. Para no dejar solo a su compañero, Fernando Tobio tomó por la espalda al delantero del Ciclón, que no se quedó atrás y forcejeó con el central del Globo pese a la diferencia de altura. Fue tal el tumulto que no los podían separar y cada vez se sumaba más gente.





Mientras algunos buscaban separar y calmar las aguas, como fueron Dabove e Insúa, otros tantos las agitaban y todo terminó con la intervención de Facundo Tello. Cuando se pudo disolver el conflicto, el árbitro del partido tomó las riendas y ejecutó su función.

En primer lugar, los dos protagonistas de esta tangana, Barrios y Tobio, vieron la roja directa. Pero como si fuera poco, este clima caliente se trasladó a los bancos de suplentes y Giay y Pizarro también se fueron expulsados. A pesar de la sanción y lejos de bajar la adrenalina, el defensor ex Boca siguió con el problema señalando hacia el banco del Globo y apuntando al vestuario. A pesar del aumento de temperatura en un clásico atractivo, todo quedó en estas sanciones y no pasó nada más.

FUENTE: DIARIO OLÉ