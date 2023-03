La mujer comenzó a sentir contracciones durante la madrugada y se dirigió con su marido a la sala de salud de Las Perlas para realizarse algún chequeo y confirmar si había entrado en trabajo de parto. De acuerdo con las denuncias de la familia, la enfermera, sin revisarla, le habría dicho que se trataba de una falsa alarma, por lo que le aplicó una inyección para frenar las contracciones.

Al poco tiempo, un médico se acercó a preguntar qué era lo que sucedía, pero la enfermera respondió que el embarazo no se encontraba en término. En consecuencia, le recomendaron regresar a su casa.

Según las declaraciones de los allegados de la pareja que cita el portal regional Diario de Río Negro, la mujer caminó unas cuadras hasta su casa, pero el dolor era muy intenso. En cuestión de segundos, rompió bolsa, cayó llorando al suelo y tuvo a su beba en plena calle. Su marido fue quien la asistió y luego cubrió con su remera a la recién nacida. En medio de la desesperación y sin encontrar ayuda, el hombre corrió hasta su casa y tuvo que dejarlas a ambas solas.

Al poco tiempo, llegó una tía de la mujer que respondió al pedido de ayuda. Fue en busca de apoyo y golpeó las puertas de las casas más cercanas, pero no tuvo respuesta.

Una hora después, apareció un vecino que vio una situación particular. “Pensé que pasaba otra cosa y no paré, pero dios me dijo pegá la vuelta”, contó el hombre quien compartió lo sucedido con la radio comunitaria Quimunche.

El hombre, identificado como “Lucho” Arias, se encontró con una dramática escena: una recién nacida llena de tierra de la calle y con el cordón umbilical unido a su madre. La beba no había llorado y su cuerpo comenzaba a enfriarse.

Inmediatamente, Arias regresó por su camioneta para trasladar a la mujer. Para ese momento, el marido ya había regresado y juntos la cargaron en una Trafic. En el camino, la pareja comentó la situación que les tocó vivir, por lo que, al llegar a la sala de salud, el vecino fue quien reclamó a los especialistas por no haber atendido a la mujer.

Una vez que lograron estabilizar a la recién nacida, ambas fueron trasladadas al hospital Heller y, afortunadamente, se encuentran en buen estado. La sala de Las Perlas, por su parte, al ser consultada por el medio local al respecto, se negó a dar detalles, puesto que alegó que “sucedió en el turno de la anterior guardia”.

