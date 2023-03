El mandatario sentenció que “todo se puede evitar si la responsabilidad de cada uno de los trabajadores se cumple como se tiene que cumplir” y agregó: “Si por la madrugada ves un auto municipal de un funcionario público, que es jefe de tránsito, andando a 150 km/h y atropella, eso es un acto de total irresponsabilidad al que tiene que caerle todo el peso de la ley. Eso por un lado, y desde el punto de vista político, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es la intervención del área, separación del cargo de las autoridades y demás”, explicó.

Más adelante señaló que, como desde el Municipio siempre se trabaja en prevención, encontrarse con episodios lamentables como éste lleva a tomar decisiones con celeridad. “Realmente son cosas que hay que cortar de raíz y transformarlas rápidamente”, dijo.

Luego informó que el secretario de Gobierno, Silvio Escobar, es quien se mantiene en contacto con la familia de la víctima, y en ese marco añadió: “Desde el primer momento nos pusimos a disposición para acompañar en todos los procesos. Como Estado Municipal tenemos a nuestro alcance todas las herramientas para que esto se resuelva rápidamente y en definitiva se haga justicia, porque de lo contrario después empezamos a echar la culpa a todo el mundo y no todos los trabajadores son así, no todos los inspectores de tránsito son así. Y en ese sentido también hay que tener responsabilidad y debemos ocuparnos de las cosas como tiene que ser. Y ahora no únicamente en la justicia sino en la política, más allá de los sumarios, más allá de todo, es tomar una determinación inmediata como es la intervención para que la cosa mejore lo más rápido posible”, insistió.