Gago hizo una fuerte autocrítica tras la caída de Racing ante Godoy Cruz

“Me voy disconforme por la derrota y por la forma en que jugamos. Hay que ser claros: otra vez no entramos en partido y al minuto ya estábamos con el marcador abajo. No hubo ritmo y no pudimos generar el fútbol que solemos hacer”, comenzó el entrenador en la conferencia de prensa post partido.

Y agregó: "No se podía jugar en este campo y eso nos hizo plantear el juego desde otra zona, nos impidió la circulación y nos llevó a jugar profundo por banda, pero no nos salió. Jugamos mal y el equipo no funcionó”.

Asimismo ahondó en las malas condiciones del terreno de juego: “La cancha está igual para los dos, pero nosotros entrenamos siempre en un terreno en condiciones donde la pelota circula bien y no pica mal. Hay que mejorar muchas canchas del fútbol argentino y el tiempo de juego. Lo digo como espectador al que le gusta el juego, no como DT”.

Gago, además, lanzó críticas al cuerpo arbitral comandado por Leandro Rey Hilfer: “Estaba molesto por el tiempo de juego, por lo que poco que se agregó. Jamás me quejo de los arbitrajes, pero desde que dirijo, creo el de hoy fue el partido con menor tiempo neto. Eso sí me molesta porque yo quiero que mi equipo juegue".

Y cerró: "El árbitro no llevó el partido de una manera que se pudiera jugar con continuidad. Yo protesté por eso y no por el gol anulado porque para eso está la tecnología y la visión de los árbitros del VAR”.

FUENTE: TYC SPORTS