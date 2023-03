El precandidato presidencial del PRO se comprometió a "reducir los ministerios a la mitad" si llega a la Casa Rosada y, al ser consultado sobre si una de las áreas afectadas sería el de Mujeres, Géneros y Diversidad, remarcó: "No creo que la importancia que uno le dé a un tema en el Gobierno depende de que tenga un ministerio, secretaría o subsecretaria".

Ante esas declaraciones y en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la funcionaria nacional planteó que "claramente que no es lo mismo una secretaría o un ministerio" y se quejó de que "hace tiempo que Larreta y ese sector vienen insistiendo con el cierre del Ministerio: ahí hay que entender la profundidad de a dónde se quiere llegar".

En declaraciones radiales, la sanluiseña afirmó que "este ministerio se ganó al calor de las luchas feministas y se pudo consolidar y ganar institucionalidad hace tres años", a la vez que redobló la apuesta: "Estamos luchando para que todas las secretarías y las áreas de género puedan estar jerarquizadas en las provincias".

"Estoy segura de que el camino es con más Estado", señaló Mazzina, quien destacó que "este Gobierno tuvo la voluntad política de hacerse cargo de las demandas de las calles".

Al ser consultada sobre el proyecto de ampliación de licencias por maternidad y paternidad, enviado al Poder Legislativo a mediados del año pasado y que aún no pudo ser aprobado, la integrante del Gabinete reconoció que "como llegó al Congreso es muy amplia".

En ese sentido, esgrimió cómo podría avanzar el Gobierno para lograr su aprobación: "Quizás la solución sería volver a leerla, sentarnos y separarla en algunos puntos".

"Es un proyecto transversal, es algo que tenemos que poner en agenda porque es super necesario, pero nos falta sensibilizar un poco más: cuando vas al feminismo popular, a las calles, las pibas no entienden cuando hablas de trabajos de cuidado, la distribución de los cuidados, de la corresponsabilidad", explicó.

E insistió: "Es un proyecto muy ambicioso, aunque todavía está en el ámbito legislativo y no se aprueba". De todos modos, Mazzina subrayó que "la presentación del proyecto ha sido un paso enorme" y aseguró que "esto se resuelve con mucho diálogo, mucha consciencia, mucho consenso".

"Son procesos y entiendo que a veces nos guste un poco la revolución y querer lograrlo ya, pero si no empezamos por algo y si no empezamos a construirlo realmente federal, no vamos a llegar a ninguna parte", concluyó.

