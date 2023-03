El día martes, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velásquez, visitó la ciudad de Puerto San Julián para presentar la nueva carrera de Formación Profesional de Guardavidas, la cual se realiza por primera vez en la provincia. En ese sentido, el concejal de la localidad de Puerto San Julián, Gustavo Álvarez, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97-5, y se refirió al evento en donde contaron con “la presencia de la presidenta del Concejo Provincial de Educación una vez más, apoyando todo lo que nosotros tratamos de impulsar desde el lugar que nos toca, y haciendo un trabajo articulado entre el Concejo Provincial de Educación y la Concejalía del Frente de Todos y varias instituciones que se sumaron a esta maravillosa idea”

“Nosotros trabajamos siempre en conjunto con el CPE, con la parte de formación técnico-profesional, con Rodrigo Gohan y Vanesa Trujillo -que es la directora provincial de formación profesional- y tenemos un permanente trato y trabajo en equipo y coordinado y, en este caso, más allá de todos los cursos y formaciones profesionales o capacitaciones laborales que dan ellos en San Julián, se fue dando la posibilidad de abrir distintos requerimientos y necesidades que iban surgiendo acá y esta fue una de ellas”

Álvarez se refirió a cómo nace la idea de traer la carrera a la ciudad portuaria y explicó que “un vecino de acá que es guardavidas -y que se formó en la ciudad de Buenos Aires- nos contaba lo difícil que es hacer este tipo de formación y que en Buenos Aires duraba y año y el costo era muy alto. Nosotros, hablando con Vanesa y luego transmitiéndolo a Gohan y luego a Velázquez, se nos ocurrió el por qué no hacer el curso de guardavidas acá en San Julián. Ninguna de las playas de San Julián está habilitada por el Municipio porque no se cuenta con guardavidas y el mar acá no se lo toma con la precaución y resguardos de seguridad que se necesitan tomar que todos los años se cobra alguna vida. Este año nos tocó, lamentablemente, tener un suceso en donde dos jóvenes de San Julián que por socorrer a un niño y a su mamá y en una situación angustiante perdieron la vida y de los cuales uno todavía no se pudo encontrar el cuerpo”.

“Ante esto, se nos ocurrió la posibilidad de empezar a diagramar esta capacitación de 10 meses. Empezó en marzo y dura hasta el mes de noviembre. El cupo era de 25 aspirantes y tiene varios requisitos tales como saber nadar, haber terminado el secundario y varias cuestiones que se necesitan para poder ser aspirante a guardavidas. Creo que hay alrededor de 20 personas que lo van a hacer este año que se lanzó. Es la primera vez que se va a dictar esta formación profesional en toda la Patagonia y va a ser acá en Santa Cruz y el primer lugar va a ser Puerto San Julián y va a ser dictada en varios puntos de la provincia”

Al referirse a las gestiones que se encabezaron desde el comienzo de su trabajo como concejal, Álvarez expresó que “nosotros tomamos esta responsabilidad que nos dio la ciudadanía de San Julián de una manera muy particular desde mi punto de vista, en el sentido de que yo me lo tomo así. Empezamos a trabajar desde el primer día con mi equipo de trabajo de una manera lo más efectiva posible en cuanto a lo que es todas las necesidades que tiene San Julián y en las cuales se pueden canalizar a través del Concejo Deliberante, que es la elaboración y presentación de proyectos para que el Ejecutivo Municipal o distintas instituciones provinciales como el Ministerio de la Producción Nos queda un año por delante para trabajar, extenso y que va a ser muy importante porque es un año político como ninguno anterior de los tres que me tocó atravesar”

Para finalizar, el concejal se refirió a las acciones que llevará a cabo a lo largo del año electoral y señaló que "tengo un año por delante con mucho trabajo, todavía soy concejal, me queda todo el año para hacerlo y después cual va a ser el destino lo tengo que pensar muy bien dentro del espacio político. No tengo ningún apuro ni aspiración ni desmedida ni puntual. Voy a colaborar donde me toque colaborar, la actividad legislativa que venimos realizando nos parece -a nuestro entender- que fue bastante buena y si nos toca representar de nuevo de esa manera al espacio político lo haremos, ya sea en el Concejo Deliberante o si nos toca tratar de llegar a la Cámara de Diputados en el caso de una candidatura a diputado por Municipio y, si me toca y me siento preparado, también podré participar desde ese lugar pero tampoco me molestaría si es que tengo que acompañar desde otro lugar”, concluyó.