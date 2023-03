. “¿Es verdad que lo tenés bloqueado por whatsapp?”, le preguntaron a la modelo, pero ella no quiso saber nada con hablar sobre su ex.

“No voy a hablar de eso, gracias. En otro momento”, fue lo que respondió, antes de subirse rápidamente a un auto.

Según informaron, al futbolista no le gustó que su ex haya viajado a España, aunque era difícil pensar que sus hijos tan pequeños hubiesen podido irse sin su mamá. También se deslizó la idea de que la modelo podría instalarse en Europa, pero no quiso responder ni dar detalles tampoco sobre ese tema.

Por su parte, el jugador del Atlético de Madrid estuvo en el palco mirando la entrevista que brindaba Tini al conductor David Broncato. “¿Qué pasa Rodri, cómo estás? Vente un día aquí”, le propuso el animador y el futbolista le dijo que irá, pero no le llevará ningún regalo porque ya le había dado una camiseta de Argentina con la leyenda "Campeones del Mundo" en la espalda.

“Dale cabrón, que estás forrado (en plata). ¿Qué te cuesta?”, bromeó el conductor, y todos sonrieron. Sin embargo, no son todas alegrías para el jugador porque los conflictos con su ex parecen seguir latentes, a pesar de haber llegado a un acuerdo económico.

En una entrevista, Tini había manifestado que ya no le molesta lo que se diga de ella: “Desde hace 10 años estoy expuesta y que me llegan ese tipo de mensajes, de críticas que en su momento podían llegar a cambiarme el día completo, hoy ya no lo permito. Si veo una nota y veo que primero es cualquier cosa el titular, segundo que están diciendo cualquier pavada y tercero que me va a dar ira ni aprieto la foto y no leo los comentarios. Finjo demencia, ni loca aprieto, se ponen a opinar en base a una mentira. Desde ya que sufro, que la paso mal, que tengo que llamar a una amiga para desquitarme y todo, sí, pero si yo trabajara más mi seguridad teniendo que salir a aclarar para la aceptación del otro, no me salva nadie, entonces en algún punto yo estoy tranquila con mi consciencia y las personas que me quieren me acompañan en ese proceso”.

