Alguno podría decir: ´¿Por que no actuaste cuando fuiste ministro de Seguridad o de Justicia con Seguridad adentro? Y, porque los gobernadores no lo pedían. Y uno no se puede meter en las provincias si no lo resolvés de antemano. Y a lo mejor en ese momento no se evaluaba que era tan importante o que iba a llevar a una dimensión como la que tenemos en este momento", indicó al presente ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el ministro marcó distancia de la decisión que anteayer anunció el presidente Alberto Fernández sobre el envío de una dotación de ingenieros desarmados del Ejército para colaborar en la urbanización de barrios populares en Rosario.

Fue luego de que el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy considerar "inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario".

Fernández le aclaró al economista opositor que él no formó parte de la decisión y lejos de contradecirlo, señaló que estaba "más cerca de pensar" como él "que otra cosa".

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS