Esta semana, 'Gran Hermano' comenzó con una explosiva noticia, debido a que para sorpresa de muchos, anunciaron que el ex participante Alfa, uno de los más polémicos ingresaría a la casa, sin embargo no dieron más detalles en ese momento, dejando a todos a la expectativa de lo que podia suceder.

El ex futbolista Carlos Tevez recordó la final de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid y reconoció que no entiende por qué el entonces entrenador del Xeneize, Guillermo Barros Schelotto no lo hizo disputar la definición, ya que “el hincha de River siempre me tuvo miedo”.