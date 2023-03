Alberto Fernández fue diagnosticado con una "hernia de disco lumbar"

Por el baucher de mitre. "Cuando se anunció la cuarentena estaba en el trabajo, tenía conocidas tesistas en Italia, me contaron sobre los cadáveres en la calle, y me describieron imágenes terribles. Me preocupe por mi familia, la pasé angustiada. Vivía sola y me paraba gendarmeria en la ruta, porque quería ver a mi familia o salir a comprar y vivía muy lejos, no había realizado cambio de domicilio y eso me jugi en contra, me encerré mucho" dni 26290041 angelica