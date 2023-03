En este marco, la titular de la Oficina de Defensa al Consumidor de la localidad de Caleta Olivia, Norma Aybar, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por TIempo FM 97.5, y explicó que la fecha “se implementó a partir de una disposición de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1985, así que hoy se celebra a nivel mundial. Particularmente, en lo que tiene que ver con nuestra oficina, la misma fue creada por una Ordenanza Municipal en el año 2004 y empezó a funcionar en julio del 2005. Fue la primera oficina de la provincia y yo estoy a cargo desde que asumió nuestro actual intendente, Fernando Cotillo, desde enero del 2020 cuando entré en mis funciones. Es un organismo muy importante para toda la comunidad ya que es un servicio gratuito que, además de solucionar muchos problemas, nuestra función es educar y hacerle conocer al consumidor cuáles son sus derechos. Todos somos consumidores todos los días y tenemos que aprender a defendernos”

“Hay muchas cosas que todavía cuesta que todos pongamos en práctica, pero también es un campo que crece porque a medida que se van implementando nuevas cosas y tecnologías, los derechos se van modificando y ampliando”, agregó.

Tras la pandemia, una de las actividades que se puso en auge fue la venta a través de las redes sociales. Sin embargo, la misma trajo aparejada consigo una serie de problemáticas relacionadas a la falsificación de facturas: “A pesar de ser una red social, se tiene que exigir lo mismo que se exige con una compra que se realiza de forma personal u online con cualquier empresa”, explicó Aybar.

Al ser consultada por este medio si suelen darse denuncias relacionadas a las ventas en las redes sociales, Aybar señaló que “se da muchísimo. Esto se incrementó a raíz de la pandemia -porque todos estábamos encerrados y queríamos realizar determinadas compras- y así fue también donde vinieron todos los problemas que surgieron, porque nosotros siempre le decimos a la gente que cada vez que realice una compra debe hacerlo a una firma conocida o que vea a través de internet que tenga un domicilio fijo, un CUIT y que exija en el momento toda la documentación. También que, por más pequeña que sea la compra, exijan una factura o un recibo”.

“Muchas veces la gente cree que con el comprobante de la transferencia puede realizar un reclamo y no es así, porque el comprobante no se relaciona con la compra y no dice el por qué vos le transferiste determinado dinero a una persona -puede haber sido por cientos de motivos-. Es un camino largo que nosotros vamos explicándole y ayudando a la gente", afirmó.

La titular de la Oficina de Defensa al Consumidor de la localidad de Caleta Olivia explicó una serie de ítems a tener en cuenta para no sufrir las consecuencias de las estafas cotidianas y señaló que “siempre es importante leer lo que uno firma y exigir la documentación -en original siempre- y hoy se utiliza mucho realizar una compra y la factura te la mandan online, porque no la quieren imprimir. Si le ponemos como excusa que es para cuidar el medioambiente, está bien, pero la gente tiene que corroborar la factura cuando llegue y si no tiene un mail y quiere que la factura se la den en físico, el comerciante tiene la obligación de darle la factura”, concluyó.