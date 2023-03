A los 10 minutos, tras un pelotazo largo que sobrepasó a Joaquín Laso, Santiago Pierotti tomó el balón y, con un remate por debajo de Rodrigo Rey, marcó el 1-0 para el "Sabalero". Catorce minutos después, Martín Cauteruccio puso el 1-1 desde el punto penal.



Ya en la segunda parte, a los 28 minutos, el arquero Ignacio Chicco puso la pelota en juego y se la cedió -dentro del área- a su compañero Paolo Goltz que insólitamente agarro la pelota con la mano y, tras la protesta de todo el “Rojo”, Nicolás Lamolina recurrió al VAR y cobró penal que Matías Giménez transformó en el 2-1.

A los 53 minutos, Mateo Baltasar Barcia tomó de la camiseta a Ramón Abila dentro del área y cometió penal que Rodrigo Rey le contuvo a “Wanchope” y, en el rebote, el ex Boca marcó el empate.

El “Rojo”, que no suma de a tres desde la primera fecha, continuara su camino en el torneo cuando visite el Estadio Pedro Bidegain para enfrentar a San Lorenzo de Almagro mientras que, por el lado de los de Néstor Gorosito, recibirán a Atlético Tucumán en el Estadio Brigadier Estanislao López.

Esta es la síntesis de Independiente vs Colón por la Liga Profesional:

Liga Profesional 2023 - Octava fecha.

Independiente - Colón de Santa Fe.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Germán Delfino.



Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Javier Báez, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Mateo Baltasar Barcia, Agustín Mulet, Sergio Ortiz, Nicolás Vallejo; Matías Giménez y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Stillitano.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Julián Chicco, Stefano Moreyra, Joaquín Ibáñez; Santiago Pierotti, Jorge Benítez y Carlos Arrúa García. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 11m. Santiago Pierotti (C); 24m. Martín Cauteruccio (I)

Gol en el segundo tiempo: 34m. Matías Giménez (I); 55m. Ramón Ábila (C)

Cambio en el primer tiempo: 18m. Leonel Picco por Stefano Moreyra (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Iván Marcone por Agustín Mulet (I); 20m. Ramón Abila por Jorge Benítez (C) y Tomás Galván por Carlos Arrúa García (C); 27m. Juan Cazares por Luciano Gómez (I); 39m. Damián Pérez por Nicolás Vallejo (I), Santiago Hidalgo por Martín Cauteruccio (I), Erik Meza por Joaquín Ibáñez (C) y José Neris por Julián Chicco (C); 47m. Martín Sarrafiore por Matías Giménez (I)

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS