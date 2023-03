Susana Giménez: “Sería genial sacarles tarjeta roja a los políticos”

“Ofrecerá al público una competencia frenética donde es tan importante contener la risa como provocar la de sus oponentes. Todo vale en este programa, excepto una cosa: si te reís, perdés”, detallaron desde la producción de la plataforma Amazon Prime Video, donde ya se pueden ver los primeros capítulos.

La conductora en este caso trabaja como jurado y tiene que sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja a quienes considere. Durante una entrevista con Intrusos, reconoció ser muy “bocona”: “Se me escapan las cosas”. Por eso prefirió no hablar mucho de política, así no se gana enojos y críticas. De todas formas, reconoció que “es genial que un político esté hablando y sacarle la roja”.

A Susana le ofrecieron varios proyectos, pero rechazó algunos como “¿Quién es la máscara?” y aceptó “LOL”, un formato que ya tuvo sus versiones primero en Japón y luego en: Australia, Francia, Italia, España, Canadá, México, India y Brasil. Quien gané el concurso, se llevará un premio en dinero que luego será donado a una ONG.

Desde 2019, Susana Giménez vive en Uruguay y no volvió a conducir su histórico programa. Por el momento no estaría interesada en volver ya que tiene otros planes. Recibió una propuesta para volver al cine y ser la protagonista de un nuevo largometraje argentino.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS