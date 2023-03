El comisionado Alex Fernández explicó que el toque de queda regirá desde las 23.59 del domingo hasta las 6 del lunes.

Por otro lado, anticipó que las autoridades de la ciudad buscan imponerse a las restricciones similares al toque de queda desde el jueves 23 de marzo hasta el lunes 27.

La medida impactará sobre la zona de la ciudad que se encuentra delimitada por 23 Street y Dade Boulevard al norte, Government Cut por el sur, la Bahía de Biscayne por el oeste y el Atlántico al este, según detalló el comisionado Alex Fernandez, quien remarcó que quieren “mitigar la conducta peligrosa e ilegal”.

A su vez, las autoridades locales se refirieron a los comercios de la zona: “Cerrarán con suficiente antelación al toque de queda para que los clientes puedan evitar infringir el toque de queda”

Además, señalaron que los hoteles podrán funcionar “siempre y cuando sólo atiendan a sus huéspedes”.

El toque de queda prohibió el servicio de delivery y de take away, no así a los servicios esenciales como “bomberos, policía y servicios hospitalarios, incluido el transporte de pacientes a los mismos, reparaciones de emergencia de servicios públicos, y las llamadas de emergencia por los médicos”.

El toque de queda tampoco se aplicará a las personas que se desplacen a sus lugares de empleo para presentarse a trabajar y regresar a sus residencias después de concluido su trabajo”, especificaron desde Miami Beach.

Y continuaron: “La venta o distribución de cualquier bebida alcohólica para su consumo fuera del establecimiento, con o sin pago o contraprestación, estará prohibida en la zona de toque de queda después de las 18 horas del domingo 19 de marzo de 2023″.

Tiroteos en Miami Beach

Dos personas murieron durante el fin de semana en dos tiroteos cerca de Ocean Drive, en Miami Dade, correspondiente a Florida, Estados Unidos. Fue mientras una multitud de personas festejaba las vacaciones por Spring Break.

Testigos del hecho, que estaban en un restaurante de la zona, remarcaron que el sábado por la noche escucharon entre cinco y siete disparos, que terminaron con el pánico generalizado de los que celebraban.

Efectivos policiales hallaron tres armas de fuego y detuvieron a un sospechoso, que, por ahora, no lograron definir si fue el responsable del hecho.

En las redes sociales se viralizó un video de un hombre que fue atacado a los tiros mientras estaba tendido en el piso. La Policía lo quiso reanimar en la zona.

FUENTE: INFOBAE