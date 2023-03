Comunicado de LALCEC tras lo ocurrido con el grupo Buen Día Vida

El grupo “Buen Día Vida”, que se encarga de dar ayuda a aquellas personas de la localidad que deben atravesar un diagnóstico de cáncer, recibieron una nota donde se detalla que en el término de 60 días deben desocupar el espacio que les brinda LALCEC hace muchos años.

En este marco, la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer Río Gallegos confirmó, mediante un comunicado, que le solicitó al grupo Buen Día Vida que buscaran otro espacio y dejaron en claro que: “Buen Día Vida no es parte de la Asociación; no posee vínculo contractual, ni de ningún tipo con nuestra asociación que obligue a seguir prestando el espacio como lo hemos hecho durante estos años”.

De igual modo, resaltaron que: “Buen día Vida no realiza aportes, donaciones, colaboraciones, limpieza, personal, artículos vinculados al funcionamiento de la institución (mobiliario, computadoras, cámaras, servicio de seguridad), pago de servicios públicos, o alguna colaboración para mantener operativa la institución, cosa que no ocurrió en estos 26 años. Entendemos que no puede suceder, ya que no poseen Personería Jurídica ni están legalmente constituidos, situación que es necesaria para tener actividad legal, de recaudación, etc, ante la sociedad”.

Seguidamente, detallaron: “Estos años hemos prestado colaboración con el salón, para que desarrollen sus reuniones, pero les hemos solicitado el espacio por necesitarlo para nuestras actividades. Nuestro funcionamiento se basa en la colaboración y el voluntariado. La Asociación funciona con el aporte de todos los Gobiernos, provincial, municipal y en algún momento nacional, sumado a la colaboración permanente desde hace 48 años de toda la provincia de Santa Cruz. También a través del Bingo Dígale SI a LALCEC”.

También hicieron énfasis en que la labor de prevención que desarrollan desde la Asociación mediante 9000 mamografías, que a valores de mercado hoy pueden ser cuantificadas $135.000.000. 25000 Papanicolau realizados a 12,000 pesos que cuesta una prestación son $300. 000.000. 4000 ecografías, mamarias, transvaginales y de ovarios $40.000.000.

La Asociación igualmente explicó que: “Estos años nuestra institución, que empezó en la “casita” José Ingenieros 42, (donde el grupo también comenzó) nos llevó a conseguir más espacio, un mejor edificio, mejor equipamiento, mayores prestaciones para la sociedad de la mano de la comunidad que nos acompaña. Nosotras pudimos, con mucho esfuerzo y colaboración de la comunidad. Seguramente Buen día vida podrá hacerlo mejor”.

“Entendemos que 26 años fueron un tiempo suficiente para que encuentren el lugar, la organización legal y jurídica correspondiente y la oportunidad de crecer sin tener que despender de una asociación que, por lo que estamos viendo en los últimos días no coinciden ni en el concepto, ni en los valores en las formas de trabajo, por lo que nada deben compartir con nosotros”, agregaron.

Por último, dejaron en claro que: “Somos una institución INDEPENDIENTE y AUTÓNOMA, que nos regimos por estatutos y que a su vez formamos parte de una red como LALCEC Argentina. Pero no tenemos más vínculos que aquellos que hemos construido con esfuerzo y sacrificio con la comunidad. Esto es todo cuanto tenemos para decir, el trabajo para la comunidad debe multiplicarse, y cuántos y cuántas más ONG y asociaciones trabajando por la ciudad seamos, es mucho mejor”.