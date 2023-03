En estudios de TiempoSur estuvo presente la secretaria gremial Judiciales, Adriana Nieto, quien dialogó con EL MEDIADOR y puntualizó: “Tenemos la alegría de decir que hemos acordado en esta primera mitad de año y tenemos cerrado el pago de las acordadas hasta el mes de julio. Hemos tenido la semana pasada venas noticias para los compañeros”.

Continuó: “No fue fácil fue un logro conseguir esto que hace años no lo conseguíamos, estar al día, es todo un festejo cómo fue para nuestros compañeros y nosotros”.

Sin embargo, reclamó que hay reclamos en los que no tienen respuestas. “Venimos con reclamos edilicios, violencia laboral, temas de cupo trans y cupo por discapacidad. Hay varios temas que queremos tratar y no estamos teniendo respuesta”, expresó.

Luego, explicó el motivo por el cual aún no obtuvieron respuestas a estos reclamos tan importantes: “Lo que nos dijeron es que no estaba integrada la totalidad del alto cuerpo, porque tenemos la feria compensatoria, los vales que quedaron en feria y se termina luego de la segunda mitad de marzo. Estamos a la espera de que nos den fecha para paritaria y tratar todos estos temas”.

Concretamente sobre la violencia laboral dijo “tenemos la buena fe y la esperanza de que todo se resuelva dialogando y acordando lo que plantean los compañeros y llegar a un buen puerto sin necesidad de acudir a otro tipo de acciones. Hasta tanto no podamos dialogar con los vocales no podemos solucionarlo”.

“Estamos recibiendo quejas de maltrato laboral no solo de Río Gallegos sino del interior también. Queremos ver qué está pasando”, aclaró.

Siguiendo esta línea, la secretaria gremial Judiciales afirmó: “Si uno hace referencia al maltrato, no es solo una cuestión de trato personal directo, hay cuestiones edilicias que para nosotros también es una forma de maltrato. Hay sedes en el interior por ejemplo en Pico Truncado donde las condiciones de trabajo son lamentables”.

En otro aspecto, se refirió al funcionamiento de la Oficina de Bienestar Laboral e indicó: “Se dictó la resolución de la oficina, unilateralmente desde el Tribunal. Si se venía trabajando en paritaria y en junio del año pasado notificaron que la resolución estaba dictada, hay cosas que no acordamos y pedimos una mesa de trabajo para esto”. “Debería estar en funcionamiento, pero el cuerpo interdisciplinario no está funcionando. Todavía no tenemos fecha para ese trabajo en conjunto tampoco”, recalcó Nieto.

“Estamos contentos con lo que hemos logrado, tenemos un sistema espejo de acordadas y hasta el mes de mayo están cumplidos con una modalidad de pago. Retroactivo a febrero tenemos los porcentajes, un 35 por ciento en total que se divide mes a mes”, finalizó.