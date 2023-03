“Con todo lo de Marcelo Corazza, empezó un ataque sistemático de 24 horas, involucrándome en un tema que no tiene nada que ver. Estoy recién operado y mi mujer embarazada de 6 meses, pero tengo que salir a aclarar. Nunca hubo una denuncia en la Justicia y nadie se sentó a reiterar sus dichos”, afirmó el ex participante del reality.

“La primera persona que me acusa a mí es mi ex, la llevé a la Justicia. En las amenazas, que me muera es lo mínimo, me la banco. Pero cuando es con mi mujer o mis hijos, no lo voy a permitir. El que nada debe, nada teme. Yo que soy inocente, lo voy a gritar a los 4 vientos. No me están acusando de una estafa. Yo tengo miedo, llevo a mi hija de 3 años todos los días al jardín”, agregó el cantante, con la voz quebrada.

Lanzelotta reconoció que le gustaría ir a Intrusos a hablar sobre su música “no a defenderme que no soy un abusador. Yo fui a la Justicia, llegamos a una mediación, ella se retracta en la Justicia, pero la mancha me quedó, he perdido trabajo. Me costó un montón volver. Yo estoy tranquilo con mi consciencia. Mis hijos saben quién soy yo, pero me da miedo que los lastimen. El ataque hacia mí es en las redes ¿Qué más puedo hacer? ¿Quieren que me quite la vida en vivo?”.

La conductora del programa, Flor de la V, se levantó de su silla para abrazarlo y agradecerle por el testimonio en estos días donde varios famosos están siendo acusados y optan por no responder públicamente.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS