En este marco Robles explicó que “hicimos una nueva propuesta, con un aumento del 100 % del valor vigente desde septiembre, y la posibilidad de volver a trabajar en octubre, sin embargo entendemos que la rechazaron porque tenemos todos los móviles afuera de la Municipalidad, lo que no nos parece la metodología”, en tanto que “creemos que desde el último aumento en septiembre en donde la inflación fue del 40 %, estamos proponiendo algo más que importante”.

En este sentido “tenemos que pensar en los pasajeros, porque es un costo importante, pero si para los choferes no alcanza, veremos cuáles son los pasos a seguir” no obstante “necesitamos que las negociaciones sean de buena fe y no una imposición”, sostuvo, ya que “vimos muchas contradicciones entre ellos mismos, y es muy difícil negociar de esta manera”.

Robles apeló a continuar las negociaciones sin trabas y entendiendo que está toda la comunidad de por medio y “el municipio debe velar por el interés común y general de todos y todas las riogalleguenses, y no por intereses particulares”.