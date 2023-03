Este miércoles se desarrolló una masiva convocatoria de taxis y remises, por una tarifa acorde a la realidad económica del país, y es así que se acordó un aumento del 100 por ciento en la tarifa. Ahora pasará la bajada de bandera de 260 pesos.

Al respecto, Juan Ojeda habló con EL MEDIADOR y sostuvo “hubo un convenio, un pacto con la Municipalidad, de no aumentar la tarifa hasta octubre. El porcentaje del 100 por ciento está mal porque nosotros no hablamos de porcentajes porque esto no es una paritaria para nosotros”.

De todos modos, aseguró: “En nuestro caso estamos hablando de un monto fijo de 130 pesos más, la bajada de bandera será de 260. Esa es la realidad, no es un porcentaje del 100 por ciento. Nosotros tenemos muy debajo la tarifa. Caleta Olivia se fue a 298 pesos, hoy se manejan con porcentaje porque tienen una tarifa digna en el contexto del país”.

“Estamos muy por debajo de todo el país, inclusive de Caleta, El Calafate, Comodoro Rivadavia. Tenemos que cambiar las unidades y ponerlas a disposición, el tema es que no queremos meterle la mano en los bolsillos a la gente. Ahora tenemos la inspección técnica para octubre, esto nos oxigena un poco al sector”, manifestó.

“No le es rentable la tarifa del chofer trabajar de noche con la que teníamos, hoy no le es rentable con la tarifa de 130 pesos”, reclamó Ojeda.

Respecto a la tarifa diurna que se implementa en todo el país: “Si tenes una buena tarifa de día no hace falta la nocturna porque al chofer lo incentiva para trabajar de noche”. “El tema de la tarifa fue presentada por un grupo de choferes para que se pueda implementar, pero con una buena tarifa de día puede incentivar a trabajar de noche también”.

Otro de los temas que planteó “al chofer es muy engorroso sacar la licencia de conducir profesional, mucha gente por ello se fue a los clandestinos”.

Sobre el debate por el transporte de Uber, aseveró “el que quiera utilizar el transporte trucho que lo use, nosotros pagamos todos los impuestos, ellos no lo pagan. En caso de que se normalice, tendremos las herramientas para que nos elijan a nosotros. Pero hoy es difícil competir con el transporte ilegal”.

“La gente vuelve al taxi por la seguridad y por otras cosas, la gente elegirá en ese caso. Nosotros pensamos en el usuario, pero el que quiera elegir elegirá el taxi, el transporte ilegal o el colectivo”, concluyó.