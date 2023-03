Tras la decisión de Mauricio Macri de no competir en las elecciones 2023, la especulación en el PRO gira en torno a si el ex presidente explicitará su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, o si se mantendrá prescindente de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Me importa que me apoye la gente, no los políticos”, manifestó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien remarcó que la postura de Macri es exclusivamente suya. “A mí me gustaría que me apoyen todos”, agregó en un mensaje -ambiguo- dirigido hacia la dirigencia opositora.

Ante la pregunta de si sumaría a Macri a su potencial gobierno, Larreta resaltó que “ser expresidente es una experiencia única”, que “no vamos a desperdiciar”, pero aclaró que “es una falta de respeto plantearlo como ministro” en plena campaña. No obstante reivindicó la gestión de Cambiemos y señaló que “hay cosas que se hicieron en su gobierno que hay que continuar”. En declaraciones a Todo Noticias (TN), cuando se le preguntó si integraría a su Gabinete a los actuales candidatos de Juntos por el Cambio como Bullrich, Gerardo Morales o Facundo Manes, repitió el concepto. “A todos aquellos que están en carrera para la presidencia me parece bajarles el precio decir que los pondría de ministros”.

Larreta se expresa con cautela y evita dar definiciones que afirma no tener, como por ejemplo quién será su compañero de fórmula. “Mi candidato a vice va a ser alguien de Juntos por el Cambio”, se limitó a decir: “No voy a dar definiciones que no tengo, para qué voy a mentir”.

Este jueves, el presidenciable se refirió a la interna de la Ciudad de Buenos Aires y adelantó que en las PASO el PRO terminará presentando un solo candidato. Emmanuel Ferrario se bajó la semana pasada y continúan en carrera los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, y el ex intendente de Vicente López, Jorge Macri -primo de Mauricio-. “Hoy tenemos tres opciones y vamos a evaluar en las próximas semanas cuál es la mejor oferta electoral para garantizar la continuidad del trabajo que venimos haciendo”, señaló el jefe de Gobierno acompañado por Acuña.

En ese contexto, y en medio de las especulaciones que se hacen por su cercanía con Martín Lousteau, reiteró: “Yo creo en las PASO y tengo predilección por los candidatos de mi partido. Les voy a dar prioridad a los candidatos del PRO, a la continuidad de trabajo en CABA. Hoy tenemos tres y vamos a trabajar para tener uno que compita con los candidatos de los otros partidos que están en Juntos por el Cambio”.

Por la noche, en la entrevista que dio a TN, ratificó lo dicho horas antes y fundamentó: “Es razonable que cada partido tenga su candidato, todavía no hay un candidato del PRO pero es lógico que termine habiendo uno”. “Va a haber reglas de juego claras para todo el país”, anticipó.

Sobre Lousteau, destacó que vienen trabajando juntos “hace mucho”, que lo “respeta”, pero “eso no quita que mi predilección sean los candidatos del PRO”.

En otra definición de campaña, fue consultado acerca de si Javier Milei es “una amenaza” para Juntos por el Cambio, a lo que respondió: “La inflación y la inseguridad son las amenazas, los narcos en Rosario, los que toman tierras en el sur, no Milei”.

En una definición cargada de contradicción, dijo que en la próxima gestión “se requiere de un acuerdo amplio y sólido” en la política pero remarcó que “con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo nunca”.

Por último, se animó a dar un pronóstico que recuerda a su ex jefe político: “Si soy presidente vamos a bajar la inflación en 2024″. Aunque no precisó “números” ni fechas. En la campaña de 2015, Macri cometió el error de decir que bajar la inflación sería “lo más fácil”...

FUENTE: Infobae.