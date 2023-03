El posteo de Shakira contra Clara Chía

Después de la separarse de Shakira, Gerard Piqué dio vuelta la página ráídamente e inició una relación con Clara Chía Marti, mientras que la artista colombiana se refugió en sus hijos y en la música.

Desde entonces, la cantante se expresó con filosas frases a través de sus temas y en distintas entrevistas. Pero este miércoles fue más allá y realizó un sugerente y letal posteo en Instagram, la red social en la que reúne más de 85 millones de seguidores.

Shakira publicó una selfie suya mirando a cámara muy seriamente. “Chiaroscuro” (Claroscuro), escribió en la descripción del posteo.

La referencia a la actual pareja de su ex y padre de sus hijos -Sasha y Milan- no pasó inadvertida entres los usuarios. “Una indirecta sutilmente”, “Jajaja, amooo”, “Chiaroscuro = Chiaclara”, “Claramente vuelve al ataque”, “¿Sigues facturando también?”, “Esto es pa que te mortifiques mastique, trague, trague mastique”, fueron tan solo algunos de los comentarios.





Qué es Chiaroscuro

Es una palabra italiana que significa claroscuro, que es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, iluminados y ensombrecidos, para destacar varios elementos".

En la sección de comentarios hay quienes ven claramente una referencia hacia Clara Chía como la protagonista de su siguiente sencillo o incluso el nombre de su nuevo álbum, aunque también hay quienes ven simplemente una coincidencia.

Sea el caso o no, lo cierto es que el post de la colombiana no ha pasado desapercibido y, sobre todo, no ha dejado a ninguno de sus seguidores indiferente.

FUENTE: MINUTO 1.