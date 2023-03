“La pobreza nos duele y nos ocupa, por eso trabajamos todos los días para combatirla”, continúo Tolosa Paz al tiempo que expresó que la administración del Frente de Todos trabaja para "seguir de cerca el ritmo de los salarios y en el caso de los ingresos de las familias vulnerables, toda la batería de políticas públicas para que nunca estén por debajo de la inflación”.

En la misma línea, planteó que los datos difundidos por el INDEC responden al deterioro de los salarios, y aseguró que la Argentina mide la pobreza por ingreso, por eso, cada proceso inflacionario impacta sobre el indicador. Lo dijo en Entre Ríos, en el marco de una serie de actividades de trabajo que compartió junto al gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora María Laura Stratta.

“Tenemos que estar atentos y monitorear para aumentar la Tarjeta Alimentar y seguir muy de cerca la Asignación Universal por Hijo que aumenta dos veces por año por Ley, pero también necesitamos ir hacia una ley que nos de seguridad en la cobertura de la alimentación con la Tarjeta Alimentar”, planteó como paliativo a la situación.

Asimismo, indicó que desde el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el de Economía, conducido por Sergio Massa, trabajan para dar "una respuesta integral" ante los índices que preocupan, pero también "para terminar con la pobreza este país tiene que terminar de desarrollarse”.

"Tenemos que ser capaces de tener niveles de inclusión y fundamentalmente tenemos que ser quienes sigamos trabajando y bregando por erradicar el drama y el flagelo de la inflación”, afirmó la funcionaria del entorno del presidente Alberto Fernández.

Por último, Tolosa Paz aunque admitió que los "números [de pobreza] duelen", aunque aclaró que "es cierto que el empleo en la Argentina sigue creciendo, con lo cual ya no basta con tener trabajo, sino que si no resolvemos la inflación, el trabajo de por sí no es un habilitador a tener ingresos por arriba de la pobreza”.

FUENTE: INFOBAE