La gobernadora Alicia Kirchner destacó sobre el plan: “Estoy muy contenta con este programa, pero me parece que la memoria es importante porque en el giro de los acontecimientos nos olvidamos cómo se fueron construyendo las distintas líneas de acción”.

Entonces, recordó, “es importante tener memoria para tomar decisiones y saber hacia dónde vamos y qué es lo que hay que seguir construyendo con esta visión de futuro”.

“Si ustedes me dicen como gobernadora de esta provincia si estoy conforme con todo lo que logramos, les digo que no en absoluto. Falta muchísimo, pero creo en los proyectos y los proyectos en el día a día se van superando y seguramente vendrá otro programa superador. Esto es lo importante, que la espiral vaya hacia arriba y no para abajo”, profundizó.

Seguidamente, marcó que “son más de 15 medidas que se han tomado en momentos muy duros en todo lo que hace a la parte comercial, que nosotros lo vivimos con los cuatro primeros años de Mauricio Macri y después con los 2 de pandemia”.

Alicia indicó, además: “Estuvimos trabajando muy estrechamente con los distintos Comercios y especialmente con toda el área de turismo y gastronomía que fue la más perjudicada en esta provincia”.

Recordó, luego, el lanzamiento del Consejo Provincial de Turismo y Comercio, e indicó que “estos hechos forman parte del diálogo permanente y que las ideas no brotan de un equipo de trabajo, sino que somos instrumentadores de la escucha y el diálogo, por la cual van saliendo las distintas propuestas”.

Alicia aseveró para cerrar: “Santa Cruz Crece y va a seguir creciendo si todos los santacruceños y santacruceñas de los distintos sectores aportamos con esa energía social que tenemos. Nosotros somos parte de la Patagonia Rebelde y, como tal, permanentemente buscamos creativamente respuestas y poder marcar camino. Queremos que nuestra provincia se desarrolle porque es la manera de tener mayor arraigo y que los santacruceños y santacruceñas puedan encontrar su calidad de vida en esta tierra y no tengan que buscarla en otro lado”.