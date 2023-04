La gobernadora Alicia Kirchner presentó el programa destinado a estudiantes de Río Gallegos, Caleta Olivia y la Cuenca Carbonífera. Su alcance abarca los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Los detalles del mismo y cuándo comenzará a implementarse.

Martín Saavedra, el Presidente del Centro estudiantes UNPA-UARG, dialogó con EL MEDIADOR expresó “la noticia fue bien recibida porque la necesidad estaba y era algo que se sentía todos los días. Nosotros frente a la realidad de la juventud, los 900 pesos del boleto era un gasto. Celebramos que al fin está aprobada la ley”

A su vez, aseguró: “Al principio de la Conferencia la gobernadora plantea sobre la Ley 2015 que la ley no era aplicable, se conformó un centro estudiantes que planteaba la necesidad de esta ley. Luego se aprueba este proyecto de ley, que docentes y personal no docente pueda acceder. Este proyecto de ley fue el que se vota y nunca se reglamentó, y la gobernadora planteó que ella creía que no era aplicable”.

“En la gobernación desde el PJ y kirchnerismo no se tomó ninguna iniciativa para reglamentar esta ley, entonces no hubo un espacio de discusión. Entonces porqué esperamos ocho años y ahora hay una nueva ley”, remarcó.

El presidente del Centro de Estudiantes de UNPA-UARG, enfatizó: “No nos gustó en el anuncio que recién el 1 de junio pueden acceder a la aplicación concreta a este boleto los estudiantes universitarios, el anuncio está muy alejado de la adquisición al derecho”.

“Nosotros no hemos tenido contacto con nadie de la gestión directa del gobierno. El proyecto de ley nos enteramos que existía el día del anuncio, a nosotros nadie nos notificó que estaba la discusión o la mesa de dialogo donde estaban elaborando la mesa en común. Creo que como conducción somos críticos del gobierno, no nos han invitado quizás por eso”, reflexionó.

Consultado por cuántos alumnos beneficiará este programa: “En la Universidad aproximadamente tenemos de 4 mil a 5 mil estudiantes, de los que usan el transporte publica deben ser arriba del 50 por ciento, sin contar a los que no pueden usarlo porque las líneas no ingresan al campus”.

“Era una demanda muy necesaria, hay que pensar que hay estudiantes que tienen que pagar cuatro pasajes al día, es un presupuesto muy grande, En el anuncio no se toma en cuenta que tienen que correr en lo inmediato y no a partir del 1° junio para nivel universitario”, reclamó.