Denuncian a Alberto Fernández por el video en el que anuncia que declina su candidatura

La Fundación Apolo denunció ante la Oficina Anticorrupción al presidente Alberto Fernández, al considerar que utilizó la publicidad oficial para promocionar un video partidario que publicó en sus redes sociales particulares. Se trata del spot en el cual el Jefe de Estado anuncia que no buscará la reelección.

La denuncia lleva las firmas de Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Otegui y Juan Fazio.

“Tenemos un presidente que usa la identidad visual de Argentina o Presidencia Argentina, para promocionar un mensaje partidario. Además de la denuncia, realizamos pedidos de acceso a la información pública para entender cómo se pagó ese video, quién lo encargó y cómo fueron las pautas y entendemos que hay muchas chances de que se trate de un delito penal lo que han hecho”, expresó Santoro.

Por su parte, en el spot el mandatario señala que “aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto”. Desde la Fundación Apolo consideraron que de esta manera se "califica negativamente a las fuerzas políticas que defienden la libertad". Asimismo, los denunciantes sostienen que la totalidad del mensaje “se caracteriza por ser propaganda a favor del partido de gobierno y en contra de opciones políticas relacionadas con el principio republicano de Libertad”.

“La conducta del Presidente de la Nación [...] y de los funcionarios que hubieren intervenido en la preparación y difusión de los spots ‘Mi decisión’ y el del 24-4-2023, debió haber custodiado los valores protegidos por la normativa sobre ética pública, a saber: el respeto, la sobriedad y la prudencia que se debe inspirar en la comunidad desde el sector público, pero claramente no lo hizo. [...] carecen de contenido educativo, informativo o de orientación social y, además, no es impersonal, sino que incluye la voz en off y la imagen del Presidente de la Nación entre otros jerarcas del actual gobierno. Y más aún, no quedan dudas del sentido de promoción personal que importan los spots, en tanto que el Presidente hace un vergonzoso autoelogio de su gobierno y de sus decisiones", reza el documento.

FUENTE: Ámbito.