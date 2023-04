"Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir", planteó el Papa en un diálogo con jesuitas africanos de inicios de febrero dado a conocer este jueves por la revista La Civiltà Cattolica.