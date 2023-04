Maratea y el destino del dinero de la colecta

"El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club".

Pepé Santoro se sumó a la conferencia de Santiago Maratea

El ídolo de Independiente se sentó al lado del influencer y comentó: "Las inhibiciones que tiene el club no nos permiten fichar a 49 chicos que quieren jugar en las inferiores y no pueden hacerlo, por eso es importante pagar estas deudas".

"La plata va a ir a donde tiene que ir"

"La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares", agregó Maratea.

Maratea y su vínculo con Independiente: "Soy muy amigo de Juan Marconi"

"Soy amigo de Juan Marconi desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos".

FUENTE: TYC SPORTS