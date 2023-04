Rocío García: “Es una responsabilidad importante porque Matías Mazú tenía su impronta"

En la jornada de este jueves, se realizó la despedida de Matías Mazú, legislador, presidente de la Bancada Justicialista, ex funcionario pero sobre todo, un militante, quien fue despedido en la sesión del jueves 27 de abril tras haber fallecido trágicamente el pasado 17 de abril.

En esta sesión, la legisladora Rocío García será la nueva presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Y confirmó a El Mediador que Eloy Echazú, diputado por pueblo de Río Gallegos, la acompañaría como vicepresidente.

Al respecto, Rocío García dialogó con EL MEDIADOR y expresó: “Fue una sesión compleja en lo emotivo, perdimos un compañero valioso, un militante de 24 horas en las cuales tenía una forma particular con su impronta, su manera de llevar adelante el bloque del Frente de Todos. Perdemos un gran compañero y armador”.

“Perdimos un gran compañero. Le ponía alegría, mística, un montón de características del turco, era una persona fundamental en el FdT”, dijo al momento que remarcó “tenía su corazón en la cuenca. Quería resolver el conflicto con YCRT”.

Y continuó: “Es una responsabilidad importante porque Mazú tenía una manera e impronta, con la ayuda de todos los compañeros y compañeras podremos llevar adelante con Eloy Echazú como vicepresidente”.

“Tenía algunos proyectos importantes, estaba preocupado con el aprovechamiento del agua, los ríos. Tenía una visión que quería trabajar sobre este tipo de conflictos que hoy están y existen”, detalló García.

Respecto a la llegada de Julián Carrizo, quien ocupará la banca de Matías Mazú: “Nos hemos conocido hace muchos años en las distintas recorridas que hicimos. Tiene muchísima experiencia desde el sindicalismo, es una persona de carácter y va a pelear por los distintos proyectos, lleva adelante sus ideas con mucha energía y vehemencia”.

“Tiene muchas ganas de trabajar, aporta la mirada del sector de los trabajadores y trabajadoras que es importante que esté representado en la Cámara. En estas elecciones que viene vamos a insistir en que haya una paridad en las listas y que haya mujeres y diversidades en la Cámara”, remarcó.

Siguiendo esta línea, completó: “Estamos con un trabajo de labor parlamentaria, esto requiere muchos consensos, estamos trabajando para los proyectos que están en cada comisión para que sean sancionados. Hay de todas las temáticas, el martes será una comisión extraordinaria para trabajar lo de los cuidadores domiciliarios, porque para ellos las condiciones de trabajo no están claras. También se va a trabajar la ley de hidrocarburos”.

“Hay temas muy importantes y si hacemos un buen trabajo entre ambos bloques, necesitamos sancionar proyectos importantes para Santa Cruz”

Elecciones

En otro aspecto, habló sobre la posibilidad de ser candidata a intendente de la ciudad de Río Gallegos: “Uno no puede decir que no le gustaría ser candidata. Me encantaría, amo a Santa Cruz, elijo a Río Gallegos. Tenemos distintas formas de gestionar, nunca hubo una mujer en la Municipalidad, y esto implica un avance de derechos”.

“Tengo experiencia de gestión, y que realmente uno siempre tiene ganas de gestionar. En las últimas elecciones me tocó aportar. Por supuesto que, si podemos lograr acuerdos políticos, estamos dentro de las posibilidades”, aseguró la diputada provincial.

Asimismo, mencionó: “Hoy sabemos del presidente de la Nación, hizo el decreto de convocatoria. En estos días tendremos los plazos para que nuestra gobernadora diga las reglas de la provincia. Es algo que se define en estos días”.

Finalmente, se refirió al discurso que brindó en la jornada de este jueves Cristina Fernández de Kirchner en La Plata: “Tiene una experiencia enorme, estuvo dos veces en la presidencia, es una gran líder política. Habló sobre lo que pasa actualmente en la economía. Cristina explicó bien que no podemos traer recetas viejas a este presente, hay problemas nuevos porque el mundo cambió. Nos explicó que la dolarización no es la solución ni resuelve la inflación”.

“Tenemos la esperanza hasta el último día que nos diga que es candidata, es la esperanza de muchos argentinos y argentinas que están convencidos que puede sacar a la Argentina adelante”, manifestó.