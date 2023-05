Mientras que el gobierno de Alberto Fernández intenta recuperarse de la corrida cambiaria de las últimas semanas, todos los candidatos, presidentes de partidos y economistas de Juntos por el Cambio se reunirán este martes a las 10 en la primera cumbre para hablar de la economía y de las primeras medidas del futuro gobierno si es que ganan las elecciones de octubre. Podría haber anuncios concretos. El frente opositor busca afianzar la imagen de unidad, luego de tantas peleas internas, y presentar un Acuerdo Programático de Economía.

En Juntos por el Cambio señalan que podría presentarse un plan de medidas concretas que, por un lado, tranquilice a los mercados, actores económicos y al electorado propio; y por otro sirva para contener el crecimiento en las encuestas del precandidato presidencial de la Libertad Avanza, el diputado Javier Milei.

“No podemos seguir dando la imagen de que estamos peleándonos por lugares en las listas o candidaturas. Los lineamientos del plan están muy avanzados y puede haber anuncios”, confió a A24.com un dirigente de la coalición. En casi todos los sondeos de opinión, Milei aparece como una tercera fuerza en crecimiento mientras que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio pierden electorado.

Presentes y ausentes de la gran cumbre opositora

Entre otras cosas, el plan contendrá medidas de reducción del gasto público, del déficit fiscal, unificación del tipo de cambio, eliminación del cepo cambiario, apertura económica, reducción de retenciones y de impuestos, reapertura de las importaciones y baja de subsidios económicos y sociales.

La gran cumbre opositora será a las 10 en el hotel Emperador, en Libertador 420, en el barrio de Retiro. Allí estarán los principales candidatos presidenciales y los presidentes de los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio, además de los economistas.

Entre los candidatos, Patricia Bullrich no participará porque están de viaje en La Rioja y Misiones. Pero estará representada por el presidente del PRO, Federico Angelini, y por el economista Luciano Laspina.

Sí está previsto que concurran el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la diputada María Eugenia Vidal; el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales; el diputado Facundo Manes, y el auditor general de la Nación Miguel Pichetto. Tampoco está confirmada la ex diputada y jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.

Entre los presidentes de los partidos, estarán Angelini, por el PRO, Morales por la UCR, el diputado Maximiliano Ferraro por la CC, Pichetto por el Peronismo Republicano, y Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos.

También estarán los presidentes de bloques de diputados Mario Negri, por la UCR, Cristian Ritondo por el PRO, Juan Manuel López por la CC, Rodrigo De Loredo por Evolución Radical, Lopez Murphy por Republicanos, y Margarita Stolbizer por el GEN. De los jefes de bloque de senadores irán Luis Naidenoff, de la UCR, Humbérto Schiavoni, de PRO, y Alfredo Cornejo del interbloque de Juntos por el Cambio.

La llegada de José Luis Espert

Entre las comidillas políticas de los pasillos del hotel Emperador, sobresaldrá el inminente acuerdo de alianza con el diputado y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert. El dirigente liberal fue invitado a la cumbre pero prefirió no acudir sin antes sellar el acuerdo de coalición con todos los puntos claros. "No puedo ir a opinar de economía si todavía no estoy", les dijo Espert.

Espert adelantó a A24.com que “no habrá condicionamientos para conformar el nuevo espacio opositor”. En los últimos días, había trascendido que en PRO Bullrich no quería que fuera candidato a presidente porque sospechaba que era una jugada de Larreta para quitarle votos "halcones". Pero Bullrich aclaró este viernes que aprueba el ingreso de Espert en cualquier lugar de la grilla de candidatos durante el encuentro con Macri, Vidal y Larreta.

El dirigente liberal se reservará el tener las manos libres para ser candidato a presidente o a gobernador por la provincia de Buenos Aires, según lo evalúe. “No aceptaré ningún condicionamiento y vamos a presentar listas presidenciales y a todos los cargos en los 24 distritos del país”, señaló a A24.com el diputado liberal.

Cómo se discutirá el Acuerdo Programático de Economía

Además, el Acuerdo Programático Economía que se dará a conocer este martes a partir de las 10 será discutido previamente por los principales economistas, que en realidad harán un pantallazo de 5 minutos cada uno, porque el proyecto fue discutido en las cuatro fundaciones de los partidos miembros de Juntos por el Cambio.

Así, en la agenda se prevé que a las 10.25 hablará Hernán Lacunza por el larretismo; a las 10.30 Eduardo Levy Yeyati que asiste a Morales; a las 10.35 Luciano Laspina por el bullrichismo; a las 10.40 Matías Surt por la CC; a las 10.45 Martin Rapetti que asesora a Manes, y a las 10,55 Juan Carlos Sánchez Arnau que trabaja con Pichetto.

Entre las 11 y las 11.30 habrá una devolución de todos los candidatos a presidente de todos los partidos y hasta las 12 se desarrollará un debate libre entre todos los dirigentes. En este punto, además de buscar llevar tranquilidad a los sectores económicos con las propuestas de Juntos por el Cambio, la coalición opositora procura contener el avance de Milei en las encuestas a fuerza de propuestas disruptivas para dolarizar y cerrar el Banco Central.

FUENTE: A24.