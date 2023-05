Reapareció Matías Kulfas: “Durante los 8 años de Cristina no hubo ningún plan antiinflacionario”

A un día de publicar su nuevo libro “Un peronismo para el siglo XXI”, el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, analizó la situación económica del país y aseguró que desde 2007 no se hizo “prácticamente nada” para combatir la inflación.

“Hoy hay un sector de la política argentina que dice que hay que dolarizar la economía, y para mí, con todo respeto, es delirante. Como dice Milei. Me parece que es de riesgos inconmensurables lo que se está planteando, pero yo voy un paso más atrás: en Argentina la inflación reapareció en el año 2007, vamos 16 años ya con inflación, primero moderada, 25% por año, después un poquito más que moderada, 50%, y ahora estamos ya en un régimen de alta inflación, del cual ya no se sale gradualmente”, comenzó.

En una entrevista con Radio Con Vos, el ex titular del organismo productivo nacional se refirió a la necesidad de impulsar “un plan de estabilización” para frenar el incremento sostenido y generalizado de los precios -que en marzo fue del 7,7% de acuerdo al INDEC- y dijo: “¿Qué hicimos estos 16 años para combatir la inflación? Y mi respuesta es prácticamente nada. Durante los 8 años de Cristina no hubo ningún plan antiinflacionario. Más bien lo que hubo fue una negación total del fenómeno. Después vino Macri y dijo ‘esto es una pavada’. Creo que fruto de esa banalidad, de no haber hecho un diagnóstico adecuado, terminó con el doble de inflación. Y a Alberto ya sabemos, y no es que lo quiera disculpar, le tocó un contexto uno peor que el otro. Cuando salía de uno, le tocaba otro flagelo distinto, no llegó a plantear un plan de estabilización que creo sin duda era necesario”.

Kulfas presentó su carta de renuncia en junio del año pasado, en medio de una interna del Frente de Todos. Desde que había asumido en 2019, el ex funcionario era uno de los miembros más cercanos a Alberto Fernández, aunque uno de los miembros más cuestionados del gabinete. Su inesperada salida del Gobierno ocurrió poco después de que la vicepresidenta cuestionara públicamente una información off the record en su contra, que atribuyó a la cartera productiva. Días después, el ministro despedido denunció un “internismo exasperante” en el sector de Energía.

“En realidad el problema inflacionario se fue acelerando primero con la salida de la pandemia, donde a nivel mundial hubo un fenómeno de suba masiva de los precios de los insumos de todos. Lo que hubo fue un desajuste internacional productivo que afectó no solamente a las commodities agrarias, sino también las commodities industriales. Entonces eso impactó. Y ni hablar después de la guerra de Ucrania. Ahí sumamos el efecto internacional a nuestro propio problema inflacionario de 16 años de elevada inflación”, siguió.

En este marco, Kulfas volvió a apuntar contra Cristina Kirchner, quien días atrás encabezó un acto en el Teatro Argentino de La Plata: “La semana pasada escuchaba que el problema son los pagos de deuda que se hicieron, entonces el superávit comercial se gastó en pagar la deuda privada de las empresas. La tercera parte de esa deuda que se pagó fue el sector energético. Si vos me preguntabas hace tres años, ¿cuál era el sector que más posibilidades tiene de generar muchos dólares para la economía argentina? Claramente es la energía. Y lo sigo pensando”.

“Sin embargo, la dificultad es política, de tener una política coherente, de decir: ‘promovamos la inversión, que Vaca Muerta tenga un boom de inversiones, que explote de inversiones y que tengamos realmente un salto exportador fuerte’, pero tuvimos una política donde fue mucho más complicado, operó la puerta giratoria. El sector energético necesita proyectos grandes de inversión, necesitás financiamiento externo. Si vos le decís, ‘no, mirá, no te aseguro el pago de la deuda’ tenés esta dificultad. Ahí entrás en una dinámica circular que creo que complicó muchísimo la situación y terminás con lo mismo”, afirmó.

FUENTE: Infobae.