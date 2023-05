Andrés Fernández Cabral: "Me sentí muy emocionado con el reconocimiento"

Semanas atrás, el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) adecuó la normativa para la obtención del documento nacional de identidad para cumplir con el reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas. Aquellos que acrediten haber participado de la guerra contra Gran Bretaña al renovar su DNI llevarán un nuevo diseño en homenaje a su rol en aquel conflicto bélico y podrán elegir acompañarlo con la siguiente descripción: "Ex combatiente, heroína de la guerra de las Islas Malvinas" o "Ex combatiente, héroe de la guerra de las Islas Malvinas".

En este contexto, Andrés Fernández Cabral, veterano de guerra de Malvinas contó que recibió el nuevo documento nacional de identidad a través de sus redes sociales. En él se puede observar la incorporación de un nuevo sello con las Islas Malvinas.

Andrés Fernández Cabral, Veterano de guerra de Malvinas, quien dialogó con EL MEDIADOR, y contó sobre el nuevo DNI que recibió y lo distingue como Veterano de Guerra: “Me sentí muy emocionado, no deja de ser un reconocimiento del Estado, que es el pueblo. Es un reconocimiento a los veteranos de guerra, nunca me había imaginado la repercusión que tuve en las redes sociales”.

“Se anunció a principios de abril, que tenía que ver con las heroínas de Malvinas, a ellas el Ministro del interior, Wado de Pedro, en un acto formal. A través de las redes sociales y los grupos de veteranos de guerra se nos informó que podíamos iniciar el trámite que era muy sencillo”, sostuvo.

“Presenté mi DNI, me atendieron rapidísimo, el certificado único que da el Ministerio de Defensa, consta que sos veterano de guerra, con esos trámites y el pago de un canon de 300 pesos. Al noveno día ya estaba en mi casa. Me emocionó recibirlo, que tenga esta distinción”, describió el veterano de guerra.

Sin embargo, no dudó en decir que “el reconocimiento más importante es el que nos hace la gente en Río Gallegos, siempre alguien habla de Malvinas. Es un reconocimiento permanente, esto es llamativo porque está en el documento de identidad”.

“El trabajo de los Veteranos de Guerra que hacemos hace 41 años de no dejar caer la causa Malvinas, ha sido importante para que la memoria colectiva no deje caer la causa. El plan de Malvinización en los primeros gobiernos democráticos era muy fuerte”, concluyó.