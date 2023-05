Sergio Bucci: “Si la oposición va junta se gana por goleada”

Sergio Bucci, Presidente partido Integración Ciudadana Caleta Olivia, dialogó con EL MEDIADOR, habló sobre las próximas elecciones y la posibilidad de crear alianzas en la oposición: “Viendo el panorama electoral y las declaraciones que se van haciendo. La escuche a Roxana Reyes, a Daniel Roquel, los veo reticentes a cerrar un acuerdo dentro de la Ley de Lemas con SER”.

Seguidamente, expresó: “Uno con la experiencia o viendo lo que sucede en otras provincias. Hoy considero que hay que aprender de los errores, y sellar un acuerdo yendo todos juntos con la Ley de Lemas y que gane el mejor. Hay que ir juntos y enfrentar al gobierno provincial”.

“Si la oposición va divida el voto va dividido, si la oposición va junta se gana por goleada. Hay un 60 por ciento que busca otra alternativa”, consideró.

A modo de cierre, Bucci manifestó: “Estamos acostumbrados a cuidar el rancho propio, y no se piensa en realmente gobernar la provincia sino mantener el statu quo de cada uno. Hoy no entiendo por qué hay sectores que no quieren sellar un acuerdo”.

“En la primera ronda no, en la segunda estaremos trabajando para una candidatura, primero vamos a ver cómo se dan los acuerdos electorales. Yo seguramente jugaré en la segunda ronda para intendente y concejal”, completó.