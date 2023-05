El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, negó competir en fórmula detrás del jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos referentes prometieron trabajar juntos luego de la interna.

"Por qué me bajan. Soy candidato", respondió el radical ante la consulta del periodista Lucas Morando, para el programa "Pan y Circo" que conduce Jonatán Viale, en Radio Rivadavia, y agregó: "Anoche estábamos dos candidatos a presidentes".

En la misma línea, planteó que con Rodríguez Larreta comparte la visión de impulsar un plan que permita ordenar la economía y un programa productivo de desarrollo para el país. "También pensamos que la coalición debe pararse más en el centro, con más diálogo con algunas fuerzas", indicó Morales.

"No me bajen, voy a las PASO. Soy candidato del radicalismo, también Facundo Manes, con el que tenemos muy buena relación", reiteró tras los rumores que indicaban que competiría como vice de Rodríguez Larreta.

El referente del PRO felicitó al actual gobernador por su gestión, ratificó la candidatura de Morales y precisó que, luego de la interna, ambos trabajarán de forma conjunta: "Gerardo (Morales) es candidato a presidente, somos varios candidatos, para eso está la gente".

"Al día siguiente de la PASO vamos a estar trabajando juntos, vamos a sacar al país adelante, con la fuerza de gestión que tiene Gerardo en Jujuy. Somos gente del hacer. La gente elegirá el lugar que nos toca a cada uno", completó luego de haber celebrado la elección jujeña junto a Morales y a Carlos Sadir, el flamante gobernador electo.

Para Rodríguez Larreta, la victoria del radicalismo en la provincia "significa el triunfo del trabajo y el desarrollo del futuro, de la apuesta al litio, de las energías renovables, la modernización, la recuperación del orden y la libertad de Jujuy" y prometió "llevar esos valores a todo el país".

"Es un mensaje de unidad de Juntos por el Cambio. Estamos juntos, unidos e impulsados el cambio que los argentinos quieren y lo vamos a concretar en las elecciones", indicó.

El actual mandatario provincial acordó con el referente del PRO y prometió coordinación tras la interna: "Vamos a estar más unidos que nunca. La situación del país exige la máxima responsabilidad, estamos mejor que en 2015 porque tenemos casi un programa de gobierno".

El ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Sadir, indicó que su elección se debió a la decisión de respaldar la gestión de Morales y, en menor medida, como castigo al Frente de Todos por el malestar a nivel nacional.

"Es una gran gestión y transformación de la provincia luego de 30 años de peronismo, y después un castigo al Frente de Todos", sostuvo. Sadir descartó que el kirchnerismo busque nacionalizar el litio: "No va a ocurrir. Las provincias van a estar en desacuerdo, y desde el punto de vista constitucional no lo pueden hacer". "Jujuy no vuelve para atrás, no vuelve al 2015 para nada, es otra provincia, y tiene un gran futuro", concluyó el radical.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS