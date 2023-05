Di María, del deseo de ganar la Europa League a la chance de renovar con Juventus

Ángel Di María, atacante de la Juventus, brindó una conferencia de prensa en la previa al duelo con Sevilla, como local por la ida de las semifinales de la Europa League, que será mañana en Turín: dejó en claro que el objetivo es salir campeón del certamen y, a su vez, se refirió a su futuro en el club italiano.

"Muchos me dicen que es un trofeo de poca relevancia en comparación con lo que he ganado, pero para mí cada trofeo es importante y estoy centrado en esto. Queremos llegar a la final", expresó Fideo. Y añadió: "Solo jugué la Europa League cuando estaba en Benfica. Extraño este trofeo, quiero al 100% ganar esta copa".

Di María, sobre su futuro en Juventus: "Estoy muy feliz acá"

Ángel Di María, quien finaliza su contrato el 30 de junio, se refirió a su futuro en Juventus. "Se habla mucho de mi futuro pero lo dije ya varias veces, estoy muy feliz acá, muy contento y mi familia también. Estamos hablando con el club", expresó.

"Mi cabeza está puesta en el campeonato, en la Europa League, y lo que sea que tenga que ser seguramente vendrá después de todo esto", dijo. A su vez, aseguró que su continuidad no depende de si consiguen la clasificación a la Champions League: "No creo que cambie mi situación, me da igual si el club va o no".

"Al principio de temporada fue duro por las lesiones porque no podía dar el 100%. El campeonato italiano es difícil, no hay mucho espacio, es un campeonato físico y táctico, en el que no hay mucha posesión de balón. Tuve que resolverlo, acelerando el juego, entrenamiento tras entrenamiento y partido tras partido. Trabajar esta temporada me ha ayudado mucho a mejorar y ​​creo que lo he demostrado en los últimos meses", sentenció Fideo.

FUENTE: TYC SPORTS