Scioli volvió a meter presión para que el Frente de Todos tenga PASO y no vaya con candidatura única

El precandidato presidencial del Frente de Todos Daniel Scioli insistió hoy con su planteo para que el oficialismo presente competencia interna en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

De esta manera, el embajador en Brasil salió públicamente a confrontar con quienes desde el Frente de Todos, como el ministro de Economía Sergio Massa, promueven una candidatura presidencial única para ir a las PASO.

"Las PASO nos hacen más fuertes. Las PASO son fundamentales para discutir nuestro futuro", enfatizó Scioli en San Pablo durante la realización de una feria de supermercadistas de todo el mundo.

Para el ex gobernador bonaerense, quien ya fue candidato presidencial del Frente para la Victoria en 2015, "no hay ninguna razón para no discutir abierta y democráticamente qué es lo mejor y cuáles son las mejores soluciones para resolver nuestros problemas.

"Y esto solo las PASO nos las pueden dar", ratificó Scioli, metiendo presión en vísperas de la realización del Congreso del Partido Justicialista nacional en el club Ferro Carril Oeste, donde entre otros puntos se discutirá cuál debe ser la mejor estrategia electoral.

"Mi participación en las PASO es legítima. Mi pasado, mi historia y mi experiencia me respaldan para postularme. Después la gente decidirá", remarcó en una publicación de su cuenta de Facebook.

