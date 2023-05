Leopoldo Bruglia demandó a Alberto Fernández por "daños y prejuicios"

La ex asesora de la Jefatura de Gabinete Carmela Moreau aseguró que “Cristina (Kirchner) se equivocó con Alberto (Fernández), eligió a una persona a la que le quedo grande el cargo”.

El ex presidente Mauricio Macri se mostró junto a los jugadores de la Selección argentina Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez y los felicitó por ganar en sus respectivas categorías en los premios The Best.