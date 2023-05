Sergio Agüero, emblemático exdelantero de la Selección Argentina, le contestó a Diego Lugano, exdefensor uruguayo que generó polémica al asegurar que a la Albiceleste la "ayudaron para ser campeón del mundo" en el Mundial de Qatar 2022.

"¿De cinco penales, cuatro no fueron? Me parece que es mucho. Por ahí, uno te la compro. Pero ya decir cuatro es muy de buscar polémica y de mala leche", expresó el Kun en una transmisión de Twitch.

"Si Diego Lugano quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal. Cada uno opina lo que quiere, pero yo creo que es un comentario buscando polémica con la gente de Argentina. Entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien. Es un comentario bastante innecesario o por ahí para quedar bien con Uruguay", lanzó el exdelantero, filoso.

Lugano, durísimo contra la Selección Argentina: "Lo ayudaron para ser campeón del mundo"



A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, declaró en diálogo con Fútbol por Carve.

Durante la última Copa del Mundo, la Albiceleste contó con penales ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia de los cuales Lionel Messi cambió por gol todos menos el que fue atajado por Wojciech Szczęsny ante el conjunto polaco por la tercera fecha del grupo C.

Pezzella y los dichos de Lugano y Abreu contra la Selección Argentina: "No me importa que digan que nos ayudaron"

En diálogo con TyC Sports, Germán Pezzella y Guido Rodríguez, dos campeones del mundo, evitaron entrar en polémicas pero bajaron un mensaje contundente.

"A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me importa lo que digan u opinen. Si hubieran estado con nosotros hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino", destacó Pezzella.

Luego, Guido Rodríguez terminó con el tema: "Está claro que sacarle mérito a lo que venimos haciendo es difícil. Pero estamos tranquilos y sabemos lo que trabajamos. Cuando se consiguen cosas importantes estás expuesto a que la gente salga a hablar".

FUENTE: TYC SPORTS