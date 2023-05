Cristina Kirchner, sobre la salud de Florencia: "Máximo no depende de mí, ella sí"

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que el intento de asesinato en su contra alimentó su temor a que su hija Florencia empeorara su salud: "Es un mujer que está enferma. Ella sí me necesita".

"Me preguntás en qué me influyó el intento de asesinato...En lo que más me influyó, tal vez, sea en el temor. Máximo es grande, es un hombre. No depende de mí, pero mi hija, Florencia, sí depende de mí", explicó la ex presidenta en declaraciones televisivas.

En ese sentido, siguió: "Ella me ha dicho que no piense en ella, que haga lo que tenga que hacer. Mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología como puede tener cualquier mujer. Vinculada, bueno, con lo que ya sabemos. No quiero tampoco hablarlo. Ella me necesita".

"Siento que mi nieta, Elena, su hija, que tiene un padre maravilloso como Camilo. Pero mi hija me necesita y si me pasara algo ella sufriría mucho y además podría agravarse su patología, su enfermedad", continuó la ex mandataria.

Y cerró: "El intento de asesinato me ha impactado en ese sentido. Está claro que nadie tiene comprada la vida, pero pensar qué sería si yo no estoy, de Florencia, me afecta humanamente".

FUENTE: EL CRONISTA