Si algo ha demostrado el Mundial Sub 20 es que el plantel que ha conformado Javier Mascherano está muy unido, como así se evidencia en cada sesión de entrenamientos y hasta en las historias que los jugadores cuentan de las concentraciones. Sin embargo, algunos vínculos son más fuertes que otros y este es el caso del que forjaron Valentín Barco, Agustín Giay y Juan Gauto.

Los tres futbolistas prácticamente crecieron juntos dentro de las selecciones juveniles de Argentina. En 2019, los tres fueron parte del plantel de la Selección Argentina Sub 15 que se coronó campeona del torneo Vlatko Markovic en Croacia. Allí comenzaron a forjar una amistad que dura hasta el día de hoy.

Esa amistad continuó dentro de los combinados juveniles, con los tres futbolistas formando parte del Sub 20 que ganó el título en L'Alcúdia. De hecho, el único momento en que ese vínculo se cortó momentáneamente fue en el Sudamericano Sub 20, torneo al que ni Barco ni Gauto fueron convocados.

Durante la estadía de la Selección Argentina Sub 20 en San Juan, el Colo Barco compartió en sus redes una foto de los tres durante aquel torneo en Croacia junto con otra de ahora, durante los entrenamientos previos al duelo ante Nueva Zelanda. "Los quiero, hermanos", escribió el lateral de Boca junto con la foto.

Gauto, sobre su amistad con Barco y Giay: "Son excelentes personas, estamos siempre juntos"

Después de la goleada de la Selección Argentina Sub 20 ante Nueva Zelanda para terminar en el Grupo A con puntaje ideal, Juan Gauto dialogó con TyCSports.com y se refirió a su amistad con Valentín Barco y Agustín Giay: "Nos conocemos desde la Sub 15, la Sub 17 y la Sub 20. Son excelentes personas, tomamos mate en la pieza. En el equipo no hay rivales, estamos siempre juntos y Dios quiera que sigamos de esta manera. En el torneo de truco con Giay le ganamos al Colo".

Barco, Giay y Gauto, juntos hasta en las entradas en calor

Si bien tanto Agustín Giay como Valentín Barco no fueron titulares ante Nueva Zelanda, lo cierto es que al salir al campo de juego para la entrada en calor previa al encuentro los tres se juntaron automáticamente. Antes de comenzar con los ejercicios coordinados por el cuerpo técnico, los jugadores de Boca, San Lorenzo y Huracán se juntaron en el centro de la cancha y comenzaron a jugar con una pelota, evitando que la misma se caiga al piso.

