El mediocampista del Brighton and Hove Albion Facundo Buonanotte fue citado por Lionel Scaloni para sumarse a la lista de convocados de la Selección argentina que participaran en la gira del campeón del mundo por Asia.

Tras quedarse afuera del Mundial Sub 20 porque el club inglés decidió no ceder al futbolista de 18 años, el ex Rosario Central fue convocado por el director técnico argentino para integrarse a los 27 jugadores que ya fueron citados el pasado sábado.

Con las ausencias obvias de varios de los llamados “Europibes” por sus participaciones en la Copa del Mundo Sub 20, el entrenador oriundo de Pujato suma a otro juvenil que destaca en Europa como lo es Buonanotte que, junto a Alejandro Garnacho, son los dos convocados para la mayor que no tuvieron el permiso por sus equipos para asistir a la competición internacional juvenil.

Con las convocatorias de los jugadores del Brighton y del Manchester United, sumada a algunas caras nuevas, Lionel Scaloni deja claro que utilizará los amistosos ante Australia en Beijing e Indonesia en Yakarta para empezar a delinear el futuro inmediato que es el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026.

FUENTE: TYC SPORTS