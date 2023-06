Alicia Kirchner: “Está naciendo una sociedad de igualdad y equidad”

Se trató de una instancia de análisis y reflexión al que fueron convocadas las empresas estatales y organizaciones de la sociedad civil que tienen un papel fundamental en la comunidad.

Hoy, la gobernadora Alicia Kirchner junto a las ministras de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; de la Igualdad e Integración, Agostina Mora; de Desarrollo Social, Belén García; la secretaria Estado de Responsabilidad Social, Rocío Campos, y el coordinador del Calendario 2030, Matías Sotomayor, participó del acto de cierre del encuentro. Previamente las funcionarias del Gobierno Provincial, tuvieron a su cargo la mesa de cierre de este encuentro de análisis y reflexión impulsado desde la agenda mundial 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese contexto, la mandataria provincial se dirigió a quienes estaban presentes, recordando en primer término que fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, lo que le brindó la posibilidad de articular acciones de los Ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Ciencia y Técnica, y todas aquellas áreas que tenían que ver con el ejercicio de los derechos. “Ese es el punto en el que a veces insisto en los distintos lugares en los que me toca estar. Las políticas públicas no son potestad solo de un ministerio en particular. Y hoy ver la participación de los distintos gremios, sindicatos, empresas, clubes y de todos aquellos que tienen protagonismo en la sociedad, es absolutamente importante, innovador y es el camino para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible”. En ese sentido, remarcó que dichos objetivos se alcanzan, incorporándolos en la vida diaria.

“Son fundamentales las capacidades que tenemos como personas para conquistar derechos. Y cuando digo que los derechos sociales son derechos humanos, quiero decir que cuando hablemos de inclusión social no lo hagamos pensando en la inclusión que te da un ingreso o la posibilidad de tener el mismo, sino que la inclusión social tiene que ver con el poder participar, desarrollarte, que no te discriminen y de que entendamos de lo que es la sociedad”, consideró en otra parte de su discurso. A la vez, dijo que cuando se ven espacios como el que se generó durante estos días, se ve que se está caminando de otra manera. “Cuando hablo con chicos y chicas me reconforta ver que no tienen los prejuicios con los que nos criaron o hemos incorporado nosotros en la vida. Gracias a Dios no tienen los miles de prejuicios. Está naciendo esa sociedad de igualdad, de equidad, muchos de los chicas y chicos van a encontrar un mundo diferente, pero es nuestra responsabilidad en cada eje, desde cada lugar en el que estamos”, manifestó.

Continuando con su alocución, la Gobernadora agradeció que se puedan desarrollar estos espacios, e instó a que “no bajen los brazos, que sigan abriendo caminos, esas avenidas de la Patria como decía Néstor, que hay que abrirlas de manera permanente”.

“Abrir las avenidas de la patria es abrir este foro, es abrir nuestros corazones, nuestras mentes, porque eso nos va a permitir conquistar todos los días derechos, diversos, diferentes, pero que tienen que ver con el desarrollo de la familia, de la persona y de las comunidades”, consideró.

Además, sostuvo que “los conflictos están para resolverse desde el diálogo sincero”.

“Lo más importante es reflejarme en los otros, y que nos podamos mirar a los ojos sabiendo que en esas verdades relativas estamos encontrando el mejor camino para nuestra sociedad, pero siempre con respeto, como personas que somos, que eso es lo que nos tiene que interesar”, concluyó.

Agenda 2023 – Objetivos

En 2015, Argentina se comprometió a implementar la Agenda 2030, que promueve como uno de sus ejes centrales, el cumplimiento de los derechos humanos, considerados fundamentales para el desarrollo de las máximas capacidades de

las personas y las comunidades. De allí, la importancia que le otorga esta Agenda a reducir las desigualdades y trabajar por la inclusión y la no discriminación, para que el conjunto de la sociedad. En este marco, la igualdad de género también se constituye como un principio transversal en la Agenda 2030. Por ello, promueve la aplicación de la perspectiva de género y diversidad en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tanto en su objetivo específico, que es “Lograr la

igualdad de géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”, como en los demás.

Acciones en el territorio

Para que esta estrategia global sea exitosa, desde el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, consideraron que se requiere de una implementación territorial en forma articulada e intersectorial, que posibilite un impacto directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía. En esta instancia, los gobiernos provinciales y municipales, tienen un papel fundamental, dado que son quienes mejor conocen las realidades del territorio y las distintas expresiones que en ellos adquieren estos objetivos globales. Y, por tanto, también juegan un rol central para reducir las brechas de desigualdad. Es por ello, que esta capacitación que brindaron en conjunto con el apoyo del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a funcionarios y técnicos de la administración pública provincial y municipal, pretende fortalecer las capacidades de los gobiernos provinciales y locales. A partir de promover la formación en la perspectiva de género y diversidad e incentivar la implementación

de políticas públicas basadas en esta perspectiva, en el enfoque de derechos, contemplando también el desarrollo sostenible.

Bajo estos lineamientos, entre ayer y hoy se llevó adelante el Foro de Transversalización de Género y Diversidad en la implementación de la Agenda 2030, en la ciudad de Río Gallegos, instancia que contó con la participación del Gobierno de Santa Cruz a través de sus distintas áreas, en las mesas de trabajo sobre: Género, Diversidad y Agenda 2030; Enfoque de derechos y transversalización de la perspectiva de género y diversidad; Territorialización de la Agenda 2030; entre otros.

Fuente: AMA Santa Cruz