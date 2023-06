Enzo Fernández y su deseo de volver a River: “Vestir esa camiseta no tiene precio”

El mediocampista argentino del Chelsea, Enzo Fernández, se refirió a su deseo de volver a River en algún momento de su carrera y destacó que “vestir esa camiseta no tiene precio”. Además, dio su opinión sobre el presente del equipo de Martín Demichelis y habló sobre la posibilidad de que Nicolás Otamendi juegue en el “Millonario”.

El futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 fue consultado sobre su anhelo de volver a vestir los colores del conjunto de Núñez y fue contundente al respecto: “Mi sueño es volver a River en algún momento de mi vida. No sé cuándo, todavía no estoy pensando en eso, pero vestir esa camiseta no tiene precio”.

“Sigo el día a día de River. A veces cuando juega muy tarde no lo veo, porque respeto el descanso, pero trato de mirar todos los partidos. Está jugando muy bien, el grupo se ve con mucha confianza y tanto todos los hinchas como yo lo disfrutamos” agregó el sanmartiniano destacando la actualidad del líder de la Liga Profesional.

En el mundo River, hace un tiempo que el deseo de que Nicolás Otamendi vista la banda roja está latente en cada mercado de pases y Enzo Fernández se refirió a dicha posibilidad al conocer al ex Vélez en su paso por el Benfica y en su presente con la Selección argentina: “Con Nico (Otamendi) siempre hablábamos de River, a veces mirábamos los partidos juntos, pero nunca me quise meter en su intimidad ni le pregunté qué iba a hacer en su carrera. Lo que él decida a partir de junio va a estar bien y le deseo todo lo mejor”.

"Nunca le pregunté si él quería jugar en River o no, pero sí hablamos de cómo jugaba. Me preguntaba cómo era el día a día, cómo era la institución por dentro y yo siempre le contaba lo que viví en River" concluyo el jugador de 22 años.

